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獲選時代雜誌百大人物！阿根廷總統政治風格曝 曾稱「愛狗遺言」叫他選總統

中央社／ 布宜諾斯艾利斯18日專電
阿根廷政壇新星、總統米雷伊（圖）獲選時代雜誌2024年最具影響力的百位領導人之一。 歐新社
阿根廷政壇新星、總統米雷伊（圖）獲選時代雜誌2024年最具影響力的百位領導人之一。 歐新社

阿根廷政壇新星、總統米雷伊（Javier Milei）獲選時代雜誌（TIME）2024年最具影響力的百位領導人之一。米雷伊語出驚人的政治風格和電鋸休克式的經濟政策，時代雜誌評論，在米雷伊的執政下，阿根廷將沒有回頭路。

阿根廷2023年破百的年通膨率和40%的貧困率，讓幾乎沒有從政經驗的米雷伊在2023年11月總統決選中獲得壓倒性勝利。時代雜誌提到米雷伊的當選暴露了4600萬阿根廷人的絕望，也震驚了民調機構。

時代雜誌報導，米雷伊用「極短時間」，就開始為阿根廷進行一場休克療法，並預警阿根廷民眾做好準備面對陣痛期，採取數百項緊縮政策，重整政府部會，解雇公職員工，降低地方補助，採取貶值披索。

米雷伊出身為激進自由主義的經濟學教授，也是電視名嘴，敢於對抗共產社會主義及批判國會反對者的發言。時代雜誌定義此舉讓米雷伊成為國際右派偶像，自由主義領袖之一。

53歲的米雷伊愛狗成痴，參選阿根廷總統原因之一是逝世的愛狗遺言要他選總統。以往形象是穿著黑色皮衣的經濟學者，以阿根廷美元化的論調，在年輕群眾中受到強烈歡迎，尤其經典的個人口號「自由萬歲，該死的」已成支持民眾的精神象徵。

米雷伊的勝選動搖了阿根廷的政治傾向與經濟路線，上任後正式拒絕加入金磚國家外，並積極與美國和以色列強化盟友關係，間接影響拉丁美洲政經走向。

緊縮政策和休克療法讓米雷伊在上任4個月中，面對數以萬計的勞工抗議者走上街頭；提倡的自由開放的市場經濟政策，都需要等綜合法案通過及足夠的美金外匯存底到位。

超過7成阿根廷民眾仍願意忍受經濟條件轉變的痛苦，希冀從谷底走出，持續相信米雷伊政府有能力降低通貨膨脹，有機會解決阿根廷的經濟問題。

時代雜誌指出，雖然現在說阿根廷新總統的措施是否會成功還為時過早，但很明顯，米雷伊在一件事上說的對：隨著他的領導，阿根廷將沒有回頭路。

米雷伊 阿根廷

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