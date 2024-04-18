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全球最佳機場排名！卡達機場超越樟宜奪冠 桃機排名曝「比去年進步16名」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
卡達哈馬德國際機場打敗新加坡樟宜機場，奪下最佳機場寶座。路透
卡達哈馬德國際機場打敗新加坡樟宜機場，奪下最佳機場寶座。路透

有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構Skytrax 17日公布2024年最佳百大機場評比，卡達的哈馬德國際機場打敗新加坡樟宜機場，奪回最佳機場寶座；台灣桃園國際機場桃排名全球第66名，較2023的第82名進步16名。

新加坡樟宜機場曾經12度贏得Skytrax的最佳機場第一名，但在2022、2021年遭哈馬德機場奪走這一頭銜，今年又落居第二。

第三到第五名分別為首爾仁川機場、東京羽田、成田機場。我國桃園國際機場則從第82名上升至第66名，但仍遠不如2019年曾經寫下的第13名佳績。

香港國際機場則見到排名大幅回升，在香港擺脫新冠疫情影響、搭機乘客數增加後，排名已從22名回升至第11名。

美國的機場排名依舊不佳，排名前二十大都未見蹤影，名次最高的是西雅圖國際機場，退步六名至第24名。

歐洲國家的機場則是前十大排名中的常客，包括巴黎戴高樂機場、德國慕尼黑、瑞士蘇黎世和土耳其伊斯坦堡機場都維持在前十名。

最大進步獎則由日本沖繩的那霸機場奪下，從第199名攀升至第91名。

新加坡 桃園 樟宜機場

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