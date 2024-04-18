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火山灰直衝21公里高！ 印尼魯仰火山多次噴發 當局急撤1.1萬人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印尼北部最外圍地區的魯仰火山本周發生多次大規模噴發，當局緊急撤離1萬多人。法新社
印尼北部最外圍地區的魯仰火山本周發生多次大規模噴發，當局緊急撤離1萬多人。法新社

印尼北部最外圍地區的魯仰火山（Mount Ruang）本周發生多次大規模噴發，17日晚間火山灰直衝2萬多公尺，當局截至18日清晨已撤離附近超過11,000人，部分官員憂心部分山區可能坍塌造成海嘯

魯仰火山坐落印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi Province），位於桑義赫群島（Sangihe Islands），距離印尼首都約60英里（約96公里）。

魯仰火山於當地時間16日晚間9時45分發生首次噴發，並陸續於17日再噴發4次，當局遂將警戒級別調升到最高的第4級，同時擴大撤離範圍至方圓6公里。

根據17日晚間8時左右的衛星圖像，魯仰火山噴出的火山灰高達65,000至70,000英尺，大約是21,336公尺，相當於商用客機飛行高度的2倍，可能已經進入平流層。

根據印尼火山地質減災中心釋出畫面可見，大量濃煙透出爆發火光，夾雜大量閃電。

魯仰火山頂峰海拔10,932英尺，火山口約2英里寬，印尼發生火山噴發十分常見，但在如此高海拔的地方卻相當罕見。

印尼 海嘯 衛星

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