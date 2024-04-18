中國2027年前能否具備犯台能力 美情報高官存疑

美國之音（VOA）報導，美國一名高階情報官員對中國能否在其設定的2027年目標期限前具備能力，兌現可能以武力統一台灣的計畫表示懷疑。

多名美國軍事和情報官員近年來公開作證，稱北京當局自己的計畫文件顯示，中國國家主席習近平已對共軍下令，若其他統一台灣的方法失敗，便要準備好透過武力拿下台灣。

他們還說，中國前所未見的軍事現代化和擴張努力，符合最晚要在2027年前拿出準備入侵計畫的命令。

但美國國家安全局（NSA）負責中國事務的助理副局長佛瑞德里克（Dave Frederick）不確定中國是否能在期限前實現這項計畫。

佛瑞德里克在田納西州納希維爾（Nashville）一場安全會議上表示：「這是極具野心的目標，所以我不會針對他們是否能達標做預測。」他補充表示，中國「依然專注於2027年（犯台）能力」的目標，但其中依然存在障礙。

他指出，其中一項挑戰是共軍部隊登陸台灣的能力。

佛瑞德里克說，兩棲登陸「對他們來說會是非常、非常具挑戰性的軍事問題」，「對他們來說是很棘手的軍事問題」。

不過，中國官員駁斥這番說法，透過電子郵件向美國之音表示，台灣問題是「必須由中國人民解決的問題」。

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇指出：「美方若真心希望台海和平穩定，就應該遵守一個中國原則和中美三個聯合公報。」他還說，華府應「停止干涉台灣問題，並停止製造可能導致台海情勢緊張的新因素」。

佛瑞德里克並非第一個警告由新設備和武器系統推動的中國軍事擴張可能會超越其實際能力的美國官員。

美國國防部去年發布的年度「中國軍力報告」（China Military Power Report）警告稱，北京本身認為，中國在試圖組建一支能與其他有能力的對手作戰並贏得戰爭的部隊方面，仍面臨一些赤字。

當時，美國一名高階國防官員向媒體表示，「缺乏作戰經驗」是中共在許多自我評估報告中強調的缺點之一。