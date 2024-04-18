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西方國家頻給建議！內唐亞胡：將自己決定如何回應伊朗攻擊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以國總理內唐亞胡17日表示，以色列將自己決定如何回應伊朗上周末的飛彈和無人機襲擊。路透
以國總理內唐亞胡17日表示，以色列將自己決定如何回應伊朗上周末的飛彈和無人機襲擊。路透

西方國家齊聲呼籲以色列保持克制以避免全面中東戰爭之際，以國總理內唐亞胡17日表示，以色列將自己決定如何回應伊朗上周末的飛彈和無人機襲擊。

衛報報導，內唐亞胡17日與到訪的英國外相卡麥隆（David Cameron）和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會談。內唐亞胡辦公室隨後發聲明指，內唐亞胡感謝兩國對以色列國防的支持，他們有各種建議和忠告，不過強調，以色列將就安全問題做出自己的決定，將採取一切必要措施保衛自己。

卡麥隆表示，雖然以色列正準備採取報復行動，但英方希望以方能採取盡可能避免局勢升級的方式。貝爾伯克稱，她向內唐亞胡表明，絕不能讓中東陷入不可預測的局面，形容是對任何人都沒好處。

伊朗總統萊希稍早警告，以色列即使只對伊朗領土發動最細小的襲擊，都將受到大規模和嚴厲回應，稱上周末已刻意縮小襲擊規模，若伊朗決定全面進攻，以色列會變得一無所有。

以色列 伊朗 內唐亞胡

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