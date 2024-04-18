索羅門國會大選 親陸總理拚連任

索羅門群島十七日舉行國會大選，總理蘇嘉瓦瑞任內與中國大陸深化關係成為選戰焦點，選民將用選票表明是否應推進索中關係。索國二○一九年與台灣斷交並與大陸建交，索中前年簽署安全協議，引發美國及鄰國擔憂。在野黨則偏好結交澳洲等西方國家，縮減北京影響力。

路透、法新社報導，這次大選改選五十席國會議員，任期四年，各省議會改選同日舉行，當天投票結束。新任國會議員將相互表決推派新總理，結果出爐可能得耗時數周。

蘇嘉瓦瑞二○一九年以無黨身分選上議席後當選總理，這次則作為簡稱「我們的黨」領袖參選，已矢言連任後進一步強化索中關係；他曾四度任總理，但索國從未有總理連任。大選原應去年舉行，但蘇嘉瓦瑞稱想專注辦理太平洋運動會而延後；該運動會多座場館由中國捐贈。

索國政黨結盟關係向來浮動，無黨候選人在上次選舉共贏得三成七選票，最大黨索羅門群島民主黨的人選得票率卻僅一成四。

在野黨要角包括聯合黨的小肯尼羅瑞，他曾任聯合國官員，其父為索國從英國獨立後首位總理。他希望撤銷蘇嘉瓦瑞與中國簽的安全協議，也較想從西方國家取得基礎建設協助。當地媒體索羅門星報二月報導，他曾表態尋求與台灣復交。

索羅門群島民主黨的瓦爾及民主聯盟黨的前總理何瑞朗則共組ＣＡＲＥ聯盟，承諾改善索國教育和衛生狀況，並主張以國家利益優先的外交政策。索國二○一九年舉行內閣會議表決與中建交時，當時擔任閣員的何瑞朗曾率領多名閣員離席，以棄權挺台。

索國人口最多的馬萊塔省前省長蘇達尼這次角逐該省省議員。他在省長任內曾禁止中國企業進駐，其所屬新政黨U４C也會推派前政府官員塔里富魯等候選人角逐國會議席。蘇達尼十五日受法新社訪問時說，蘇嘉瓦瑞任內五年間，中國對索國的控制力日益擴大令人擔憂。

澳洲、紐西蘭、太平洋地區、日本、歐洲和美國的選舉觀察員團體會監控投計票作業。這次有廿名女性參選，但上次選舉僅有兩名女性當選。