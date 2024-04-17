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海地任命過渡委員會9成員 朝恢復當地安全邁進一步

中央社／ 太子港16日綜合外電報導
海地政府今天任命過渡總統委員會9名成員，用意是在總理亨利（Ariel Henry）辭職後接掌權力。美聯社
海地政府今天任命過渡總統委員會9名成員，用意是在總理亨利（Ariel Henry）辭職後接掌權力。美聯社

海地政府今天任命過渡總統委員會9名成員，用意是在總理亨利（Ariel Henry）辭職後接掌權力，象徵這個暴力猖獗的國家，在採取措施恢復當地安全方面邁進一步。

路透社報導，外界預期這個委員會將選出一位領袖及一位總理，並根據過半數的表決結果行使部分總統職權。該委員會任期將持續至2026年2月。

然而海地政府並未定下過渡委員會的就職日期，當地律師曾警告，確認委員會成員的過程可能曠日廢時，而一些獲提名者可能被駁回。

亨利於2月離開海地，為本地警方與火力強大的幫派武裝分子交戰尋求國際援助。

過渡委員會的設置一直遭到延宕，直到12日才頒令成立。該委員會包含7位具表決權的委員，和2位無表決權的觀察員。

具表決權者包含海地前央行總裁尚（Fritz AlphonseJean）、海地駐多明尼加共和國前大使奧古斯丁（Smith Augustin）、大律師維爾蒂萊爾（EmmanuelVertilaire）、前參議院議長勒布朗（EdgardLeblanc）、前參議員吉勒斯（Louis Gerald Gilles）、商界人士聖席爾（Laurent Saint-Cyr），以及前外交官伏爾泰（Leslie Voltaire）。

無表決權的觀察員分別是福音派牧師約瑟夫（FrinelJoseph），和曾在世界銀行（World Bank）及海地環境部服務的亞伯拉罕（Regine Abraham）。

另據法新社報導，海地政府這項新人事令還說，委員會成員「將須在合理時間框架內遞交必要的文件，若辦不到將被迫辭職」。

這個委員會旨在確保亨利辭職後能有平穩的過渡期，為舉行下一屆總統大選鋪路。

海地自2016年以來便未舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利便上台掌權，名義上是過渡性人物。海地幫派多年來侵蝕政府權威後，實際上控制海地大部分地區。

幫派 律師 海地

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