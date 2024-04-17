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核二廠出水口驚見男浮屍 垃圾袋套頭、綁住雙腳死因可疑

日本駭人命案！男女焦屍「頭上套袋、膠帶纏臉」20多歲男自首調查中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本栃木縣那須町深山河畔16日發現了兩具燒焦的遺體，17日的空拍照可見警察正在進行調查。路透
日本栃木縣那須町深山河畔16日發現了兩具燒焦的遺體，17日的空拍照可見警察正在進行調查。路透

日本媒體17日引述調查人員報導，栃木縣那須町深山前一天發現兩具被燒焦遺體，其中一人是住址與職業均不詳的55歲男性，另外一具尚未查出身分的遺體則據信屬於成年女性。死因經查為勒頸窒息，已有一名20多歲男子出面自首

朝日新聞與每日新聞報導，栃木縣警搜查一課與那須鹽原警署說法，一名路人16日上午6時50分左右開車經過現場時，發現河床上起火。另一名男子則在早上8時10分左右向鄰近派出所報案，員警趕到現場後，發現兩具遺體。

根據調查人員說法，兩具遺體均遭焚燒，頭上都套著袋子，臉上纏著膠帶，雙手也都被綁住，周圍有燒焦痕跡，並在附近發現疑似裝有汽油的攜帶罐狀物體。

報導指出，55歲男性死者名叫寶島龍太郎，據信是住在東京的商人，戶籍在東京都台東區，登記住址為位於東京都千代田區的高塔式住宅大樓，住處距離發現遺體地點約140公里。

此外，發現遺體地點位於那須町中心東南約10公里山中，住在附近的老婦人說，該處是個「除了當地居民之外，平時只有少數人出入的地方」。

栃木縣警計畫進行司法解剖以確認死因，同時調查寶島龍太郎的交友關係，以及是否與他人存在任何糾紛。

根據最新消息，兩人死因都是因勒頸窒息，據報一名20多歲男子已向警視廳上野警察署自首，自稱「可能參與了那須的事件」，警方已經著手展開調查 。

東京 自首

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