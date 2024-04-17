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印尼北蘇拉威西省外海火山爆發 數百人緊急撤離

中央社／ 雅加達17日綜合外電報導
圖／歐新社
圖／歐新社

印尼北部最外圍地區的魯仰火山（Mount Ruang）昨夜噴發，火山口噴出岩漿和超過2公里高的柱狀濃煙，數以百計當地民眾被迫緊急撤離。

法新社報導，印尼國家火山學機構和地質機構均表示，北蘇拉威西省（North Sulawesi Province）外海的魯仰火山在當地時間昨晚9時45分（格林威治時間13時45分）首度噴發，今天一早又噴發2次。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，尚未接獲任何人員傷亡的通報，火山所在地魯仰島（Ruang）已有800多名居民從2座村莊撤離至附近的塔古蘭當島（Tagulandang）。

地質機構負責人在聲明中說，火山初次噴發時，火山灰柱竄升至2公里高，第2次噴發時更達到2.5公里高。

當地火山學機構昨天說，印尼過去幾週發生地震後，魯仰火山的活動有所增加。

印尼當局接著把魯仰火山的警戒級別，從第2級提高至第3級，為第二高警戒級別，之後火山就噴發。當局也將火山口周圍方圓4公里設為隔離區。

魯仰火山位於北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado）以北100多公里處，頂峰的海拔達725公尺。

印尼 地震 火山爆發 隔離

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