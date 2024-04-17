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印尼通訊部長：星鏈5月將在新首都展開測試

中央社／ 雅加達17日專電
圖為美國SpaceX獵鷹9號火箭運載星鏈衛星，從佛州卡納維爾角美國太空軍基地發射升空。美聯社資料照
圖為美國SpaceX獵鷹9號火箭運載星鏈衛星，從佛州卡納維爾角美國太空軍基地發射升空。美聯社資料照

印尼通訊與訊息部長布迪證實，馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）所營運的衛星營運商「星鏈」，5月將在新首都「努山塔拉」進行衛星通訊測試。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）今天報導，印尼通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）昨天證實，馬斯克（Elon Musk）所擁有的衛星營運商星鏈，5月將在印尼的新首都「努山塔拉」（Nusantara）進行測試。

他指出，星鏈已在印尼申請了兩項許可證，分別是作為VSAT小型地面站和ISP網際網路服務供應業者。

布迪說：「測試計劃預計5月進行，我們拭目以待，具體日期尚未確定。」

他解釋，若測試順利，並在遵守印尼法律的情況下獲得營運許可，將允許使用星鏈技術，且日期可能落在8月17日獨立國慶日之前。

印尼今年8月17日獨立週年慶典將在新首都「努山塔拉」的總統府舉行。

他補充解釋，因星鏈採用衛星網路技術運作，因此必須在電信基礎設施最少的地區進行，以評估其效力。

報導指出，星鏈與印尼國有電信公司印尼電信（Telkom Indonesia）的子公司Telkomsat合作，經營方式將先以B2B為主。

SpaceX 印尼 衛星通訊 馬斯克

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