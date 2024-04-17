即將回歸！凱特宣布罹癌後 威廉首次現身王室行程時間曝

失去了肢體的官兵重返戰場，基本上極為罕見，但這種情況正出現在烏克蘭。烏克蘭武裝部隊32歲軍官「奧丁」，2023年因一次地雷爆炸失去小腿。傷癒後，現在他又回到戰壕。28歲戰車砲手「芒果」2年前親眼見到自己的手遭砲彈碎片撕碎，隨後被俄軍俘虜。如今他也回到前線擔任後勤主管。 「芒果」說，「我被俘獲釋後，就知道戰爭還沒完。即使我現在沒辦法坐在戰車裡面，還是有用，仍然能打仗」。...

2024-04-17 11:30