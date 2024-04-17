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即將回歸！凱特宣布罹癌後 威廉首次現身王室行程時間曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國威廉王子本周將恢復王室職務，預計18日出席惜食公益組織活動，這將是繼凱特王妃3月宣布罹癌後，威廉首度現身官方行程。美聯社
英國威廉王子本周將恢復王室職務，預計18日出席惜食公益組織活動，這將是繼凱特王妃3月宣布罹癌後，威廉首度現身官方行程。美聯社

英國每日電訊報報導，英國威廉王子本周將恢復王室職務，預計18日出席惜食公益組織活動，這將是凱特王妃3月宣布罹癌後，威廉首度現身王室官方行程

凱特3月22日透過預錄影片宣布罹患癌症，隔天威廉夫婦馬上趁學期結束帶著3個子女離開溫莎，前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡度過復活節假期，並未和英王查理三世及其他成員共同參加傳統王室復活節周日禮拜。

回顧威廉最近一次公開行程是3月19日，當時拜訪謝菲爾德推動無家者倡議計畫。

不過威廉12日曾被目擊和長子喬治王子出現在阿斯頓維拉足球賽。

先前肯辛頓宮表示，威廉將在學校假期結束後恢復王室職務。未來威廉也將和年初一樣減少公開行程，希望能兼顧王室職務和照顧正在接受預防性化療的凱特。

復活節 王室 行程

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