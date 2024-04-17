日外交藍皮書 提對陸戰略互惠

日本外務省十六日公布二○二四年版外交藍皮書，重申台海和平穩定重要性，並稱中國大陸是日本最大戰略挑戰。不過，藍皮書中時隔五年首度恢復提及日本與大陸的「戰略互惠關係」，指出鑑於陸方不斷增長的經濟規模與軍事實力，將優先維持兩國穩定關係以避免衝突，並明載「將會全面推動」。

日本外務省每年都會製作外交藍皮書，表達日本外交方針。重新載入二○一九年起就消失的日中「戰略互惠關係」，目的在於降低對中在經濟與安全方面的風險。

日中「戰略互惠關係」是日本已故前首相安倍晉三在二○○六年訪陸時，向時任大陸國家主席胡錦濤提出，用於表明雙方實現政治與經濟兩方面共同利益，納入二○○八年兩國聯合聲明之後，成為日中外交態度基礎。

日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平在二○二三年十一月的峰會上，重申雙邊「戰略互惠關係」，用意是維持兩國關係，不因難以解決的問題而深化衝突。

新版外交藍皮書就解放軍軍力強化，再度強調這是「日本與國際社會嚴重憂慮事項，前所未有的最大戰略挑戰」，並指「透過雙方努力，建立『建設性且穩定的日中關係』相當重要」。藍皮書指陸方在包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的東海與南海，「試圖以武力片面改變現狀，包括跟俄羅斯合作，在日本周邊增加軍事活動」。

中國外交部發言人林劍表示，日方有關文件沿襲抹黑指責中國的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，中方對此堅決反對。

在台灣方面，藍皮書指出，台灣海峽和平穩定，對日本安全保障和國際社會整體穩定至為重要。Ｇ７廣島峰會重申這一點，並一致呼籲和平解決兩岸問題。

藍皮書提到，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值、擁有緊密經濟關係的夥伴，也是珍貴友人。日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。不過，台灣仍禁止部分日本食品進口並要求附上證明書，日本持續與台灣交涉，期盼早日基於科學根據廢除這些進口限制。

在北韓問題方面，外交藍皮書譴責北韓去年十八次發射彈道飛彈，「絕對無法接受」，但仍期盼與北韓舉行峰會。另外，藍皮書描述南韓為「應該作為夥伴合作的重要鄰國」，並強調日美韓三邊合作重要性。