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擁400年歷史…哥本哈根地標舊證券交易所遭大火吞噬 標誌性尖塔倒塌

中央社／ 哥本哈根16日綜合外電報導
丹麥首都哥本哈根的地標之一，具有400年歷史的舊證券交易所（Old Stock Exchange）建築今天發生大火，舊證交所的尖塔遭大火吞沒後塌向屋頂。目前未通報任何人員傷亡。 歐新社
丹麥首都哥本哈根的地標之一，具有400年歷史的舊證券交易所（Old Stock Exchange）建築今天發生大火，舊證交所的尖塔遭大火吞沒後塌向屋頂。目前未通報任何人員傷亡。 歐新社

丹麥首都哥本哈根的地標之一，具有400年歷史的舊證券交易所（Old Stock Exchange）建築今天發生大火，舊證交所的尖塔遭大火吞沒後塌向屋頂。目前未通報任何人員傷亡。

路透社報導，當地媒體的現場影片顯示，人們將大型畫作從建築物內運出，避免它們遭火焰吞噬。

天空新聞網（Sky News）報導，緊急救援人員趕往舊證券交易所，現場濃煙沖天。

這座歷史悠久的舊證交所建築的尖塔，由4條龍的尾巴交織而成，火災發生時，該建築正在進行翻修。

這座荷蘭文藝復興風格的建築目前已經不是丹麥證交所的所在地，而是丹麥商工總會（Chamber of Commerce）總部。

丹麥商工總會在社群平台X寫道：「我們遇上可怕的景象，交易所起火了。」

哥本哈根警方呼籲民眾避免開車進城。

丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt）在社群媒體發文論及這座被稱為Børsen（即丹麥語交易所之意）建築起火後的「可怕影像」，並稱400年的丹麥文化遺產付之一炬。

丹麥 社群媒體

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