脫離王室的代價…哈利不滿返英維安降級 官司被駁還得付訴訟費

英國哈利王子與妻子梅根2020年1月宣布退出王室，遷居至美國洛杉磯，當時英國內政部決定，未來哈利訪問英國時，英警提供的維安保護將會降級。哈利為此將內政部告上法院，今年2月敗訴後，最新提出的上訴也在15日遭到駁回。

衛報與英國廣播公司（BBC）等報導，2020年2月，英國「王室與公眾人物保安執行委員會」（RAVEC）在哈利失去全職王室成員身分後，決定調降他的維安層級以節省納稅人提供的資金。

今年2月，退休高等法官蘭恩爵士（Sir Peter Lane）裁定，RAVEC的決定並非如哈利律師團隊所指控的不理性，程序上也沒有不公平。

15日公布的判決書重申：「原告認為在英國期間，他應該受到一種不同、有別於RAVEC所決定的保護方式，這在一定程度上是基於將自己的處境與他人相比較。作為專業機構，RAVEC得出了不同結論，而它也有權這麼做。」

此外，英國內政部因這場官司衍生的訴訟費，法官也下令由哈利支付9成。

英國司法單位發言人15日表示，哈利王子已經輸掉第一次的上訴，不過他仍可以直接向上訴法院請求許可，挑戰蘭恩法官的判決。哈利律師團隊已表示會這麼做。