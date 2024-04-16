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日本廢棄COVID-19疫苗2.4億劑 官員：不認為浪費

中央社／ 東京15日專電

日本厚生勞動省今天在眾議院決算行政監視委員會上表示，廢棄的COVID-19疫苗約2億4000萬劑，金額概算約6653億日圓（約新台幣1423億元）。厚勞省官員表示，不認為是浪費。

「讀賣新聞」報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到今年3月底由公費負擔的臨時接種措施結束，厚生勞動省（衛生福利部）要求自治體（都道府縣市町村），儘管疫苗還在有效期限前，但4月以後應儘速廢棄。

厚勞省表示，購入的疫苗契約量約9億2840萬劑，截至3月底的總接種數為4億3619萬劑，剔除提供給海外的數量，要廢棄的數量約2億4415萬劑。

契約上沒有明載疫苗一劑單價多少錢，但是若將購買的預算除以購買數量，一劑單價是2725日圓，估計要廢棄的疫苗金額是6653億日圓。

今天在眾議院決算行政監視委員會上，厚勞省的感染症對策部長佐佐木昌說：「是依當時的狀況購入必要的疫苗，不認為是浪費。」

「朝日新聞」報導，厚勞大臣（衛福部長）武見敬三表示，日本沒培育mRNA（信使核醣核酸）疫苗的研究基礎，疫情期間，不得不四處奔走確保海外製的疫苗。他還說：「即使花錢也沒能力製造（mRNA疫苗），情況悲慘。」

COVID-19 日本 疫苗

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