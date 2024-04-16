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菲：未計畫開放更多基地給美軍
菲律賓總統馬可仕十五日說，菲國沒有計畫開放更多境內基地供美國使用。不過，若菲國軍人在南海因其他國家攻擊而身亡，菲美「共同防禦條約」就會啟動。
中央社報導，馬可仕出席菲律賓外國記者協會成立五十周年論壇時表示，「我們不會將任何一吋領土讓給任何外國勢力。我們必須竭盡全力捍衛我們的主權，行使我們的主權權利和管轄權，並維護我們的國家利益」。
媒體提問，菲國是否計畫開放更多基地給美軍使用，例如鄰近台灣、戰略地位重要的巴丹群島省。馬可仕說，「不，絕對沒有。菲律賓沒有計畫建立更多基地或允許美軍使用更多基地」。
菲美兩國於二○一四年簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。根據該協議，菲國目前同意美軍使用境內九處戰略據點。
菲國原同意美軍使用境內五個戰略據點。馬可仕上任後，新增四個據點供美軍使用，其中三處位於菲律賓北部，鄰近台灣的戰略意義備受關注。
記者問馬可仕，是否憂心允許美軍使用這些據點會激起北京在南海強烈行動。馬可仕說，中國在南海行為「之前已發生」，開放美軍用更多戰略據點「是對南海發生事態的回應」。
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