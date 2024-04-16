聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲：未計畫開放更多基地給美軍

聯合報／ 國際中心／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓總統馬可仕十五日說，菲國沒有計畫開放更多境內基地供美國使用。不過，若菲國軍人在南海因其他國家攻擊而身亡，菲美「共同防禦條約」就會啟動。

中央社報導，馬可仕出席菲律賓外國記者協會成立五十周年論壇時表示，「我們不會將任何一吋領土讓給任何外國勢力。我們必須竭盡全力捍衛我們的主權，行使我們的主權權利和管轄權，並維護我們的國家利益」。

媒體提問，菲國是否計畫開放更多基地給美軍使用，例如鄰近台灣、戰略地位重要的巴丹群島省。馬可仕說，「不，絕對沒有。菲律賓沒有計畫建立更多基地或允許美軍使用更多基地」。

菲美兩國於二○一四年簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。根據該協議，菲國目前同意美軍使用境內九處戰略據點。

菲國原同意美軍使用境內五個戰略據點。馬可仕上任後，新增四個據點供美軍使用，其中三處位於菲律賓北部，鄰近台灣的戰略意義備受關注。

記者問馬可仕，是否憂心允許美軍使用這些據點會激起北京在南海強烈行動。馬可仕說，中國在南海行為「之前已發生」，開放美軍用更多戰略據點「是對南海發生事態的回應」。

南海 美軍 菲律賓

延伸閱讀

拜登估伊朗「遲早」會攻擊以色列！警告不要動手

美日菲三國聲明 批北京在南海破壞穩定、重申台海重要性

制中…日本自衛隊擬駐菲律賓 美日下周峰會擬整合國防

誰在南海興風作浪？中國官媒再批：甘當美棋子 最終都淪為棄子

相關新聞

新加坡總理李顯龍 下月交棒黃循財

現年七十二歲的新加坡總理李顯龍十五日透過總理公署宣布，預定今年五月十五日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。

人物側寫／新加坡準總理黃循財歷任8部會 愛搖滾彈吉他

將在五月中旬接任新加坡總理率領新加坡第四代領導團隊的黃循財，祖上為中國大陸海南島的漢族後裔，父母分別曾任業務經理及小學教...

菲：未計畫開放更多基地給美軍

菲律賓總統馬可仕十五日說，菲國沒有計畫開放更多境內基地供美國使用。不過，若菲國軍人在南海因其他國家攻擊而身亡，菲美「共同...

日本首度成功！手術治療脊髓脊膜膨出胎兒

日本大阪大學等專家組成研究團隊今天表示，成功對在母胎內患有先天性難治之症脊髓脊膜膨出（myelomeningocele）...

星準總理黃循財歷任八部會 酷愛吉他搖滾樂

將在5月中旬接任新加坡總理率領新加坡第4代領導團隊的黃循財，祖上為中國大陸海南島的漢族後裔，父母分別曾任業務經理及小學教...

新加坡不再是李家天下 黃循財將任第四代領導人

現年72歲的新加坡總理李顯龍今天宣布，他將於5月15日交棒，正式把肩負近20年的領導棒子，交給第4代領導團隊選出的接班人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。