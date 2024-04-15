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國際刑事法院調查掃毒戰 小馬可仕：不會交出杜特蒂

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。 圖／路透社
菲律賓總統小馬可仕。 圖／路透社

國際刑事法院（International Criminal Court）正在調查菲律賓前總統杜特蒂發動的致命掃毒戰，對此，菲律賓總統小馬可仕今天表示，將不會配合交出杜特蒂。

法新社報導，由杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年發起、並在小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下繼續進行的反毒行動已造成數以千計的民眾喪生。

杜特蒂曾指控小馬可仕有毒癮並批評後者的政策，今天被問到是否會將杜特蒂交給國際刑事法院時，小馬可仕仍說「不」。

小馬可仕在菲律賓外國記者協會（ForeignCorrespondents Association）舉行的論壇上表示：「我們不會承認他們將發出的拘捕令，我們拒絕。」

他說：「當我們採取不承認國際刑事法院管轄權的立場時，我們完全遵守國際法。」

總部位於海牙（The Hague）的國際刑事法院對杜特蒂的反毒戰爭展開初步調查後，杜特蒂治下的菲律賓於2019年退出。

根據菲律賓公布的官方數字，杜特蒂領導的反毒行動造成6000多人死亡，而國際刑事法院檢察官估計，死亡人數應該落在1萬2000人到3萬人之間。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓

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