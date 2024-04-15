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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

新加坡不再是李家天下 黃循財將任第四代領導人

中央社／ 新加坡15日綜合外電報導
新加坡副總理兼財政部長黃循財。美聯社
新加坡副總理兼財政部長黃循財。美聯社

現年72歲的新加坡總理李顯龍今天宣布，他將於5月15日交棒，正式把肩負近20年的領導棒子，交給第4代領導團隊選出的接班人、副總理兼財政部長黃循財

路透社及新加坡聯合早報報導，新加坡總理公署今天下午發布文告宣布，李顯龍將在5月15日正式卸下總理職務。

李顯龍在社群媒體上稱領導層換屆是一個「重要時刻」。

李顯龍表示：「我將於2024年5月15日卸下總理職務，副總理黃循財將於同日宣誓就任下任總理。黃循財和...團隊努力贏得人民信任，尤其在疫情大流行期間。」

黃循財則在社群媒體上表示：「我懷著謙遜和深深的責任感，接受此一責任。我保證將在此職務上全力以赴。」

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人。

李顯龍原本希望70歲前完成交接，但他於2020年7月大選後表示，當前首要之務是控制疫情、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

然而，2021年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布，不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物，為向來穩定的新加坡政壇投下震撼彈。

新加坡開國至今，一直是李家的天下。星國建國總理為李光耀，自星國1959年脫離殖民宗主國英國而自治起便擔任總理，直到1990年才卸任並交棒給時任副總理吳作棟。

普遍認為，新加坡能在僅僅數十年間由經濟落後的小島，一躍成為亞洲最富裕的經濟體之一，須歸功於李光耀。李顯龍則在2004年接替吳作棟出任總理。

對於新加坡李家天下告一段落，政治觀察家穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）評論說，在東南亞以及對新加坡最重要的兩大強權美國及中國，黃循財已聲名遠播。

穆斯塔法分析：「我認為，他（黃循財）帶來一種更適合不同世代的領導風格。我覺得，新加坡核心原則將繼續存在，因為這是一個已運行多年的體制。但我認為，他的風格可能略有不同，因為他來自不同世代。」

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