快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

美日菲峰會後 中國對南海紛爭強硬表態更逼停菲船

中央社／ 台北15日電

美日菲峰會12日剛落幕，中國駐菲律賓大使館13日便針對仁愛暗沙紛爭作出措辭強硬的表態，指菲方若要對駐軍提供補給須先向中方通報，中方並將現場核查且全程監控，絕不接受菲方運送建材。

就在中國駐菲大使館發表上述聲明的當晚，中國海警船更在距菲律賓海岸僅約35海里（64.82公里）的海域，勒令菲國1艘海洋研究船及1艘海岸防衛隊護航船停船，時間長達8小時。

中國駐菲律賓大使館官網13日以不具名發言人答記者問名義表示，如果菲方真正想通過對話溝通緩和仁愛暗沙局勢，關鍵是要「重信守諾、遵守共識、停止挑釁」，關於如何處理當前仁愛暗沙局勢，中方立場清晰、明確。

館方接著作出3點立場強硬的表態。一是菲律賓派軍艦在仁愛暗沙長期「坐灘」侵犯中國主權，違反「南海各方行為宣言」，特別是第5條關於「不在無人島礁採取居住行為」的規定。中方要求菲方「盡快拖走該艦」，恢復仁愛暗沙「無人、無設施」的原狀。

二是在菲律賓拖走坐灘軍艦之前，如菲方需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在「事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控」。

三是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和「南海各方行為宣言」的嚴肅性。

至於中國海警船逼停菲律賓船隻事件，英國金融時報報導，13日晚間，1艘中國海警船在距離菲律賓海岸僅約35海里的海域，不但攔截菲國1艘海洋研究船及1艘海岸防衛隊護航船，更勒令這2艘菲國公務船隻停船，時間長達8小時。

報導指出，根據追蹤中國海上活動的「海洋之光」（SeaLight）研究計劃提供的衛星照片及船舶追蹤數據，上述2艘菲律賓公務船隻是在中國對南海主張的「九段線」附近，被中國海警船攔截並逼停。經過8小時後，2艘菲律賓公務船隻直到14日凌晨才恢復向西北方向航行。

「海洋之光」主任鮑爾（Ray Powell）表示，菲律賓船隻剛穿越「九段線」就被中國海警船攔截，是前所未有之事，而中方此舉，可能是針對美日菲峰會向中國強硬表態的回應，並警告菲國及其他南海主權聲索國，不要與美日合作。

南海 大使館 菲律賓

延伸閱讀

紐時：中國遭美國拉攏盟友圍困 但幾乎無法還擊

菲美日3方協議將改變南海及區域動態 菲總統：非對抗任何國家

分析：著眼印太危機熱點 美日菲串聯應變計劃

美日菲峰會引陸強烈反彈 學者：陸在南海對菲會更強勢

相關新聞

新加坡總理李顯龍宣布5月中交棒 副總理兼財長黃循財接班

現年72歲的新加坡總理李顯龍15日透過總理公署宣布，他預定5月15日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。

草根精英抗疫有功 黃循財將帶領新加坡走出家族政治

新加坡總理李顯龍將交棒給副總理兼財長黃循財。作為第4任總理，他性格低調沉穩、親和力十足，疫情期間帶領星國抗疫有成，曾在國...

新加坡總理李顯龍5月中卸任 交棒副總理兼財長黃循財

現年72歲的新加坡總理李顯龍15日透過總理公署宣布，他預定5月15日卸任總理，由副總理黃循財接任總理。總理公署文告並提到，李顯龍接下來將向新加坡總統尚達曼遞交辭呈。 據新加坡聯合早報15日報導，李顯龍肩負近20年之久的領導棒子，將交付由星國第4代領導團隊選出的接班人、副總理兼財長黃循財接班。黃循財現年51歲，自2022年起擔任候任總理。

李顯龍5月15日卸任 權力正式移交黃循財

現年72歲的新加坡總理李顯龍，將於5月15日卸下總理職務，將職權移交給現任副總理兼財長黃循財，結束為期近20年的任期，開...

索羅門群島大選將登場 反對派領袖指控中共介選

太平洋國家索羅門群島（Solomon Islands）即將於17日舉行大選，反對派領袖蘇達尼今天接受法新社訪問時表示，中...

不能被看扁！伊朗冒險襲以取悅國內民意 同時讓代理勢力信服

紐約時報報導，以色列月初空襲伊朗駐敘利亞領事館造成包含革命衛隊高官在內共七人罹難，不料德黑蘭出乎以色列乃至國際社會意料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。