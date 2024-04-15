日本札幌氣溫逾26度史上最早 本州首破30度在新潟
日本北海道札幌市今天中午過後氣溫超過攝氏26度，為觀測史上最早出現的「夏日」；新潟縣的三条地區今天正午過後測得攝氏31度，為本州今年首度出現「真夏日」的地區。
根據日本氣象廳定義，最高溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。
日本氣象協會報導，受到帶有暖空氣的高氣壓與南風影響，北陸地區、東北地區、北海道等地氣溫明顯上升。
新潟縣三条市今天中午12時40分測得最高溫攝氏31度，為日本本州今年首度出現「真夏日」的地方。
而宮城縣仙台市與北海道札幌市等地，今天也出現今年首見的「夏日」。
日本放送協會（NHK）報導，根據札幌管區氣象台，北海道多地氣溫超過攝氏25度。截至今天下午2時，道內氣溫最高的地區為遠輕町生田原地區，測得27.2度；置戶町境野地區與日高町測得26.4度、札幌市26.1度、富良野市25.8度等。
而札幌市今天測得超過攝氏25度的氣溫，是1877年開始觀測以來，史上最早的「夏日」。
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