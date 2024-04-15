波蘭保守派在野黨鬆口 稱可修憲允許墮胎

波蘭執政聯盟各黨修改墮胎法的提案在國會下院一讀後，在野黨法律正義黨黨魁卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）表示，現行嚴格的墮胎法可以放寬，但必須透過憲法修正程序。

英文媒體「波蘭筆記」（Notes From Poland）報導，根據1993年到2021年的波蘭法律，只有在三種情況下可以終止妊娠：如果懷孕威脅到母親的生命或健康；如果懷孕是由性侵害等犯罪行為所致；如果胎兒被診斷出嚴重缺陷。

2020年10月波蘭憲法法庭（Constitutional Tribunal）裁決上述第三項規定違憲，因為波蘭憲法保護「每個人的生命」和「人的尊嚴」。憲法法庭這項裁決是應約200位國會議員要求，其中多數是當時執政的法律正義黨（PiS）國會議員。

然而，胎兒嚴重缺陷占了波蘭約90%的墮胎原因。根據波蘭衛生部的調查，在現行嚴格的墮胎法於2021年1月公布以前，每年合法墮胎約1000件，之後則低於200件。當時輿論認為，這將導致波蘭大幅減少為孕婦提供的優良醫療保健服務。

波蘭新政府去年12月上台，執政聯盟政黨在競選期間獲得大量婦女支持，她們希望透過選票讓法律正義黨下台，也期待新政府可以修改墮胎法。

總理圖斯克（Donald Tusk）領導的中間派公民聯盟（Civic Coalition, KO）和聯合執政的新左派（NewLeft）各自提出法案，允許在懷孕第12週前墮胎。執政聯盟中的第三路線（Third Way）則提議恢復2021年以前的情況。

新左派也提交另一項法案，將協助婦女人工流產的人部分除罪，這些人在現行法律下會被判刑坐牢。

這幾項法案12日在波蘭國會下院一讀過關，進入委員會審查階段。

法案如果在國會表決通過，必須由法律正義黨籍的總統杜達（Andrzej Duda）簽署後才完成程序。總統的副幕僚長維克（Piotr Ćwik）告訴波蘭的廣電媒體wPolsce，總統的立場很明確，他反對墮胎。

根據自由派新聞機構OKO.press本月公布的民意調查，波蘭人在墮胎問題上意見分歧，有35%的受訪者支持12週內墮胎合法化，21%支持恢復2021年之前的法律，23%表示應該全民公投決定，14%的人支持維持現行幾乎全面禁止的墮胎法。

波蘭的天主教會支持現行的墮胎法。波蘭人口約3680萬，其中約7成是天主教徒。