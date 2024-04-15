南海再升溫 陸海警攔2菲船

英國金融時報十四日報導，中菲南海緊張進一步升高，一艘中國大陸海警船十三日晚間在距離菲律賓海岸不遠處，阻擋兩艘菲律賓公務船達幾小時。兩國皆尚未對此置評。

事發位置距菲律賓海岸僅卅五浬（約六十五公里），而上周美菲和美日菲才在華府舉行雙邊及三方高峰會，美日高調助菲抗中，北京則對此反彈。

據美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心「海洋之光」項目蒐集的衛星影像及船舶追蹤資料數據，大陸海警船當時遇上一艘菲律賓海洋研究船與一艘隸屬菲律賓海防隊的護送船。該項目是旨在探尋中國在該地區海洋活動的開源研究倡議。

前述資料數據顯示，三艘船是在「九段線」範圍內遭遇。該報導稱，這些中國在其地圖繪製的斷續線，代表北京對大片南海主權廣泛卻又模糊的聲索。

被海警船阻擋去路後，兩艘菲船停留海上逾八小時，十四日一早才繼續朝西北方航行。該項目負責人鮑爾說，正當兩艘菲船越過九段線時，海警船加以攔截，這種情況實在前所未有。

鮑爾還說，中方此舉，很可能出於對十一日首次美日菲峰會的反制，與會的美國總統拜登、日本首相岸田文雄和菲律賓總統馬可仕，齊聲表達對中國在南海既危險又咄咄逼人行為的關切。

兩艘菲船駛離港口，前往南海黃岩島（民主礁）以北約八十浬（約一四八公里）處進行水文調查。儘管中菲都聲索該島礁主權，但中國二○一二年從菲律賓手中奪得控制權。

美國近幾周來已就中國在南海的脅迫活動加大警告力道，尤其針對中菲均聲索主權的仁愛礁。華府也已幾度重申，美菲共同防禦條約適用範圍擴及菲律賓武裝部隊、公務船或公務飛機，包括菲律賓海防隊船舶，以及整個南海。