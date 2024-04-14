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紐時：伊朗攻以色列目標戈蘭高地、內蓋夫沙漠基地 拜登急收假返白宮

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

紐時：伊朗攻以色列目標戈蘭高地、內蓋夫沙漠基地 拜登急收假返白宮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列和伊朗軍方雙雙證實，伊朗13日從境內領土向以色列發動廣泛空襲，目標是戈蘭高地和以色列內蓋夫沙漠空軍基地。圖為攔截飛彈14日稍早於耶路撒冷發射升空。美聯社
以色列和伊朗軍方雙雙證實，伊朗13日從境內領土向以色列發動廣泛空襲，目標是戈蘭高地和以色列內蓋夫沙漠空軍基地。圖為攔截飛彈14日稍早於耶路撒冷發射升空。美聯社

紐約時報報導，以色列伊朗軍方雙雙證實，伊朗13日從境內領土向以色列發動廣泛空襲，目標是戈蘭高地和以色列內蓋夫沙漠空軍基地，儘管伊朗反擊在意料之中，依舊標示中東地區兩大國家的敵對行動顯著升級，衝突模式進入新態勢。

以色列1日空襲伊朗駐敘利亞領事館外館，造成包含革命衛隊指揮官在內共8人罹難，伊朗隨即表態將予以反擊。

伊朗革命衛隊13日透過國營媒體宣布，已經從境內領土發射無人機和飛彈攻擊以色列，預計數小時內將擊中以色列。

對此，以色列情報機構兩名匿名官員證實，數十無人機和巡弋飛彈正從伊朗和伊拉克上空朝以色列襲來，其空襲警報系統已經針對南部內蓋夫沙漠發布數十條警報，該地區有部分軍事基地。

伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨也在午夜後發表聲明，宣布向戈蘭高地和以色列軍營發射數十枚火箭，目前並不清楚是否與伊朗襲擊有關，黎巴嫩國家通訊社稍早報導以色列攻擊黎巴嫩南部。

美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮，白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，「這次攻擊可能會持續數小時」，並且重申總統拜登對以色列的支持，「美國將和以色列人民站在一起，抵禦伊朗不斷的威脅。」

以色列 伊朗 黎巴嫩

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