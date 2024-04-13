蕭茲啟程訪陸！俄烏戰爭、台海局勢成焦點 「重新平衡」歐中貿易關係

德國總理蕭茲13日啟程對中國展開為期三天的訪問，隨訪的有農業部長厄茲德米爾（Cem Özdemir）、交通部長維辛(Volker Wissing)和環境部長萊姆科(Steffi Lemke)以及一支經濟代表團。

根據總理府新聞稿，蕭茲此行主題是「共同可持續行動」（Gemeinsam nachhaltig handeln），與德國政府去年發布的中國戰略一致。蕭茲將在當地時間周日上午抵達重慶，造訪當地的博世公司（Bosch）並參觀博世的可持續氫動力生產設施。在重慶市參觀期間，蕭茲將與青年學子和建築師討論現代城市規劃。他還將與重慶市委書記袁家軍舉行會談。

周一，蕭茲將赴上海會見外貿商會代表，與同濟大學學生舉行討論會，接著參觀聚合物生產商科思創（Covestro）的創新中心。此外，蕭茲將與中海市委書記陳吉寧舉行會談。

蕭茲此行最後一站將前往北京，與中國國家主席習近平會面，之後與中國總理李強舉行會談。周二午後，兩國政府首腦還將參加「德中經濟咨詢委員會」(DCBWA)會議。

在中國之行的最後，蕭茲預定會參觀北京798藝術區，並在歌德學院會見藝術和社會領域代表。

俄烏戰爭、台海局勢

經濟關係和國際危機是此次訪問的重點。在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家試圖孤立莫斯科。而北京盡管表面中立，仍是克裡姆林宮最重要盟友。中國領導人迄今未譴責俄羅斯發動的戰爭，而是將沖突歸咎於西方。

在動身前往中國不久前，蕭茲呼籲北京政府對俄羅斯入侵烏克蘭採取明確立場。他對《日報》（taz）表示，這將是他在北京會談的一個重要部分。

「重要的是，中國不支持俄羅斯對鄰國烏克蘭發動的野蠻戰爭。」蕭茲補充說，和平與邊境不受侵犯是歐洲的「核心利益」。「中國也可以明確表示，這場毫無意義的帝國主義戰爭必須停止。」

此外，中國與台灣的緊張關系預計也是討論議題之一。自俄烏戰爭爆發以來，對中國可能攻台的憂慮增加。中國領導層多次重申不放棄武統選項。

台灣駐德國代表謝志偉本周對德新社表示，蕭茲第一次訪問中國時已經向中國領導人發出明確警告，但中國對台威脅有增無減。「或許中方當時沒有那麼清楚地明白他的意思。」如果蕭茲先生「再次以明確語言說這些話，將不是件壞事」。

「重新平衡」歐中貿易關係

中國是德國最重要貿易夥伴，此次約有十幾名德國知名企業經理隨同總理出訪。這是蕭茲自2021年底上任以來第二次訪陸。2022年11月第一次訪問中國時，由於新冠疫情的緣故，蕭茲只在中國待了一天。此次為期三天的訪問，是他作為總理出訪時間最長的一次。

在德國總理本周末前往中國訪問的同時，西方正就中國的貿易行為及其與莫斯科的親密關係對北京採取強硬態度。歐盟指責中國以低於市場價格出售的補貼商品充斥歐洲。

繼對太陽能電池板、電動汽車和火車的國家補貼進行調查之後，歐盟委員會周二開始對中國的風力渦輪機供應商進行調查。

蕭茲啟程訪問前一日，法國總統馬克龍在與蕭茲進行視訊通話，呼籲「重新平衡」歐中貿易關係。兩人在通話中還強調了「提升歐洲競爭力」的必要性，特別是通過深化泛歐資本市場來實現這一目標。

德國汽車工業則公開反對針對中國進口電動汽車徵收懲罰性關稅。德國汽車行業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）在總理出訪前夕對《星期日世界報》表示，「雙方都需要有對話意願」。她強調，額外關稅等反補貼措施無法解決歐洲汽車業面臨的挑戰。

歐委會對中國電動汽車反補貼調查的結果將決定是否徵收關稅以保護歐盟制造商。臨時進口關稅最早可能在7月份徵收。

(德新社、路透社、法新社）

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