聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳洲雪梨商場持刀攻擊事件！警方證實5死9傷 嫌犯遭警官當場擊斃
澳洲廣播公司報導，新南威爾斯省警方13日表示，雪梨東部的Westfield Bondi Junction購物中心下午發生持刀攻擊事件，已有5人喪生，9人遭男性兇嫌刺傷，部分傷者情況危急。
報導指出，其中一名受害者是嬰兒，嫌犯則被一名聞訊趕到的警官當場擊斃。
新省警察廳助理廳長庫克（Anthony Cooke）告訴記者，當局相信男子單獨作案，不存在持續的威脅，沒有關於該男子身分的進一步資訊，沒有跡象顯示犯案動機，但並未排除任何可能性。
庫克指出，該名男性兇嫌於當地時間下午3時左右待在購物中心後離開，接著大約20分鐘後帶著一把刀回來行兇。目擊者引導一位正在附近的警督察接近該名男子。當兇嫌跟她對峙後，這位警督察開槍將其擊斃。
庫克告訴記者，「她與嫌犯對峙，在這個階段已移動到5樓。她繼續快步走到他的背後好跟上，他轉過身面對她，舉起一把刀。她開了槍，此人現已死亡」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言