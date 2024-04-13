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澳洲雪梨商場持刀攻擊事件！警方證實5死9傷 嫌犯遭警官當場擊斃

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲雪梨東部的Westfield Bondi Junction購物中心下午發生持刀攻擊事件，已有5人喪生，9人遭刺傷，嫌犯則被一名聞訊趕到的警官當場擊斃。路透
澳洲雪梨東部的Westfield Bondi Junction購物中心下午發生持刀攻擊事件，已有5人喪生，9人遭刺傷，嫌犯則被一名聞訊趕到的警官當場擊斃。路透

澳洲廣播公司報導，新南威爾斯省警方13日表示，雪梨東部的Westfield Bondi Junction購物中心下午發生持刀攻擊事件，已有5人喪生，9人遭男性兇嫌刺傷，部分傷者情況危急。

報導指出，其中一名受害者是嬰兒，嫌犯則被一名聞訊趕到的警官當場擊斃。

新省警察廳助理廳長庫克（Anthony Cooke）告訴記者，當局相信男子單獨作案，不存在持續的威脅，沒有關於該男子身分的進一步資訊，沒有跡象顯示犯案動機，但並未排除任何可能性。

庫克指出，該名男性兇嫌於當地時間下午3時左右待在購物中心後離開，接著大約20分鐘後帶著一把刀回來行兇。目擊者引導一位正在附近的警督察接近該名男子。當兇嫌跟她對峙後，這位警督察開槍將其擊斃。

庫克告訴記者，「她與嫌犯對峙，在這個階段已移動到5樓。她繼續快步走到他的背後好跟上，他轉過身面對她，舉起一把刀。她開了槍，此人現已死亡」。

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