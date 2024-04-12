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美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

中央社／ 東京12日專電
美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。岸田文雄接受日本媒體專訪表示，「台灣的安定很重要」。 歐新社
美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。岸田文雄接受日本媒體專訪表示，「台灣的安定很重要」。 歐新社

美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。岸田文雄今天接受日本媒體專訪表示，「台灣的安定很重要」。

拜登（Joe Biden）10日與岸田文雄舉行雙邊會談，兩人表示將加強美日同盟，反對單方面改變現狀，及維持台海和平穩定的重要性，同時呼籲中國成為負責任大國；緊接著，拜登、岸田文雄及小馬可仕（Ferdinand R.Marcos,Jr.）在美東時間11日舉行三方峰會，也再次強調台海和平及穩定至關重要。

對於中國成為這次訪美焦點，岸田文雄接受日本富士新聞網（FNN）專訪時表示，「台灣的安定很重要」。

他說，「我們確認兩岸關係必須以和平方式解決，未來像這樣直接向中國傳達日美的想法相當重要，與同盟國、理念相同的國家一起把這種想法傳達出去也非常重要」。

岸田在白宮參加國宴，與拜登和岸田夫婦同坐主桌的貴賓，包括美國前總統柯林頓夫婦、男星勞勃狄尼洛，以及日本人氣雙人組YOASOBI。

對於邀請YOASOBI赴宴，岸田表示，YOASOBI最近預定要在美國舉行公演，「他們兩人的參加，顯示日美關係在廣大領域中獲得各方人士的支持」，「我認為這可能也有助於展示日本的軟實力」。

至於與YOASOBI兩人的對話，岸田說，意外的是沒有討論音樂方面的事情，印象中大概談到晚宴的氣氛，以及兩人的感受之類。

此外，對於這次訪美行期間，韓國總統尹錫悅的執政黨國民力量在國會選舉中慘敗，岸田表示，他無法預測這會帶來的影響。他認為，「擴大（日韓）兩國關係對於兩國而言都是有意義的，日本也將致力於推進擴大這樣的關係」。

小馬可仕 岸田文雄 日本

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