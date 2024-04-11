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影／YOASOBI出席拜登迎岸田晚宴！坐舞台正前方 粉絲暴動

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本首相岸田文雄美東時間10日晚間出席由美國總統拜登主辦的晚宴，與會嘉賓備受關注，其中日本知名混聲雙人團體YOASOBI也罕見受邀。取自X
日本首相岸田文雄美東時間10日晚間出席由美國總統拜登主辦的晚宴，與會嘉賓備受關注，其中日本知名混聲雙人團體YOASOBI也罕見受邀。取自X

日本首相岸田文雄美東時間10日晚間出席由美國總統拜登主辦的晚宴，與會嘉賓備受關注，其中日本知名混聲雙人團體YOASOBI也罕見受邀。

富士新聞網報導，YOASOBI在日本時間上午7時（台灣時間上午6時）抵達白宮門口，並在媒體關注下微笑走進白宮。根據內部消息人士透露，YOASOBI被安排坐在兩位元首附近，而從稍早流出的畫面顯示，2位成員就坐在舞台正前方，讓粉絲又驚又喜。

被譽為現象級天團的YOASOBI，由Ayase與ikura兩位音樂人組成，團名的含義為「在夜晚玩耍」，主要原因為兩人白天各自有本業，只能在晚上進行合作，便以此命名。YOASOBI因演唱日本動畫《我推的孩子》片頭曲《IDOL》迅速在全球爆紅。

拜登 日本 白宮

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