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99%選票已開出！南韓國會選舉在野黨獲壓倒性勝利
南韓10日舉行四年一度國會選舉，選出300名國會議員。韓聯社報導，截至當地時間11日凌晨5點（台灣時間清晨6點），已開出99%選票的選舉結果顯示，最大在野黨共同民主黨獲得壓倒性勝利，共同民主黨及其周邊政黨，已聯手拿下176席，而執政黨國民力量黨及其周邊政黨則取得109席，新一屆國會將維持朝小野大局面。
此外，前法務部長官曹國成立的新政黨「祖國革新黨」預計將獲得12到14席，曹國已表明將與共同民主黨合作。
前國務總理李洛淵成立的自由主義政黨和前國民力量黨代表李俊錫創建的改革新黨預計將取得1席和3席。
根據南韓中央選舉管理委員會10日初步統計，全國4428萬名選民中有2966萬多人投票，投票率為67%，創下近32年來新高。
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