過度親美日 尹錫悅外交遭批

南韓國會大選十日落幕，李在明領導的共同民主黨、曹國的祖國革新黨等在野黨陣營，預期將獲大勝。此結果或不至於翻轉總統尹錫悅拉攏美日的外交政策，但李在明曾稱台海問題跟南韓無關，曹國也曾批尹政府過度靠攏美日。時值暌違多年的中日韓峰會預計五月登場，尹錫悅外交路線是否會因國會大選慘敗而微調，值得注意。

法新社、路透報導，外交並非這次選戰焦點，朝野攻防聚焦在物價飛漲等內政問題。競選活動常高喊把李在明「抓去關」、「懲罰」尹錫悅等口號，較少實質政策辯論。

尹錫悅原本就面臨朝小野大的國會，但選後朝野在新國會席次差距將更懸殊。在野陣營若控制國會絕對多數席次，不但能推翻總統對法案的否決、修改憲法，還能彈劾總統。尹錫悅若不適度向國會妥協，難以施政。

尹錫悅上任後視強化美日韓同盟為要務，但已引發在野批評。李在明三月廿二日曾說，尹政府「為何要刺激中國」，稱南韓只要和中國大陸、台灣說「謝謝」即可，並說「中國跟台灣國內問題變怎樣，跟我們有什麼關係」，引發執政黨國民力量黨批評這番發言證明共同民主黨屈從中國。共同民主黨對北韓的立場也較尹錫悅更傾鴿派。

曹國三月廿七日與外媒會談時，也批評尹政府外交政策退回冷戰時代，似乎忘記外交基本原則是要確保國家利益，他稱現在南韓外交政策過度偏向韓美日同盟，卻喪失與中國、俄羅斯等國的外交，「甚至敵對」。

曹國指，希望藉這次國會改選與共同民主黨合作，掌握二百席以上瓦解尹政府。他本月對法新社說，要讓尹錫悅從跛鴨變死鴨。

日媒報導，韓中日正協調五月廿六日及廿七日在南韓舉行峰會，將是四年半以來首次，尹錫悅將會晤日相岸田文雄、中國國務院總理李強，北韓問題也在議程中。南韓選舉結果是否迫使尹政府外交路線做若干修正，或許很快就能藉這次峰會窺見。