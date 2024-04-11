南韓國會大選 在野估奪近7成席次

南韓十日舉行國會選舉，在野黨料將大勝。出口民調顯示，在野陣營可望在三百席的國會獲得約二百席，維持國會朝小野大局面。法新社報導，所有在野黨席次有機會占三分之二。

南韓三大主流電視台中，ＳＢＳ、ＭＢＣ出口民調指出，執政黨國民力量黨和其周邊政黨會取得八十五至一百席；ＫＢＳ則預測該陣營拿八十七至一○五席。李在明領軍的共同民主黨及周邊政黨預測拿下一七八至一九七席，前法務部長曹國創立的祖國革新黨可能獲十二至十四席。曹國已表明將和共同民主黨合作，制衡尹錫悅。

這項出口民調若與正式結果相符，尹錫悅直到卸任都將「跛腳」。國民力量黨和其友黨在當前國會的一一四席本就是少數。

截至當天深夜的計票結果，在二五四席區域議員中，最大在野黨共同民主黨及執政黨國民力量黨分別在一五三個、九十七個選區暫時領先，其餘四十六席另按政黨得票比例分配。

李在明在二○二二年總統大選以些微差距敗給尹錫悅，如今可謂復仇成功，他在選後說，會抱持謙卑的心觀看人民的決定。曹國則說，這次改選是南韓人民的勝利，「審判」尹政府的意志顯而易見。尹錫悅政壇盟友、國民力量黨領袖韓東勳坦言，出口民調令人失望，會再觀察計票結果。

政治分析師廉承烈（譯音）向法新社說，十日的數字展現民眾對尹錫悅執政兩年來的強烈憤怒，若尹政府在這次驚人結果後仍不做改變，可能引發更多不滿。

南韓慶熙大學泛太平洋國際研究所前所長鄭璡永向美聯社說，在野陣營預測共可能奪得一五○至一八○席，這會造成南韓政局未來三年陷僵持，朝野都無法單方面行事，也不太可能彼此妥協。

南韓選務單位初步統計，本屆國會改選整體投票率達百分之六十七，較前一屆多出○點八個百分點，時隔四年再次刷新國會選舉投票率紀錄，達到一九九二年來新高。分析認為，朝野兩大黨互相打出「審判論」，讓支持者團結並提升中立選民對選舉的關注。