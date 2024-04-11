南韓國會選舉 預期在野黨大勝

南韓國會大選10日結束，在野黨預期大勝。韓聯社引述當地主流電視台出口民調報導，在野陣營可望獲得約200席，維持朝小野大局面，為彈劾總統尹錫悅鋪路，理論上可使在野黨嘗試讓尹政府在2027年任期結束前提早打包。尹錫悅剩下的三年任期恐怕都將「跛腳」。

JTBC有線頻道的預測顯示，在採行一院制、有300個席次的南韓國會中，進步派陣營預料奪下168~193席，尹錫悅所屬的國民力量黨則預計拿下87席~111席。最終選舉結果可望11日公布。

這是尹錫悅任內唯一一場全國大選，卻遭遇重大挫敗。進步派陣營選前便握有國會多數席次，若維持此態勢，可能阻礙國民力量黨推行的一系列優先施政事項，例如鬆綁企業管制、對抗工會以及對不動產交易減稅。

國民力量黨領袖韓東勳坦言，出口民調數字令人失望，會再觀察計票結果。政治分析師廉承烈（音譯）表示，選後數字展現民眾對尹錫悅執政兩年來的強烈憤怒，若尹政府在這次驚人的結果後仍不思改變，可能引發大眾更多不滿。

南韓慶熙大學泛太平洋國際研究所前所長鄭璡永預測，在野陣營總計可能奪下150至180席，這會在未來三年造成南韓政局僵持，朝野黨派都無法單方面行事，也不太可能彼此妥協。