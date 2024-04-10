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黑莓宣布攜手AMD 合作推機器人系統技術

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黑莓公司（BlackBerry）宣布，將攜手晶片大廠超微（AMD）推出一套新的機器人系統技術。路透
黑莓公司（BlackBerry）宣布，將攜手晶片大廠超微（AMD）推出一套新的機器人系統技術。路透

黑莓公司（BlackBerry）宣布，將攜手晶片大廠超微（AMD）推出一套新的機器人系統技術，可為用於工業和醫療照護產業的機器人提供更好的性能。

黑莓是在德國紐倫堡的嵌入式電子與工業電腦應用展Embedded World宣布上述消息。這項合作將採用黑莓的ONX平台，會把黑莓的軟體與超微的運算硬體進行結合。

消息激勵黑莓股價9日大漲7.6%至每股3.10美元。

黑莓ONX的產品與策略副總裁庫維爾（Grant Courville）表示，這項合作將提供整合的軟硬體功能。黑莓表示，相關結合將促成感測器融合、高效的資料處理、即時控制、形成工業網絡、並且減少機器人應用的遲滯。

超微的工業、視覺、醫療照護與科學市場高級主管科納（Chetan Khona） 在聲明中表示，這項技術「會使機器人技術的未來遠遠超過迄今經歷的侷限」。

BlackBerry

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