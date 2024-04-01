日媒：美日峰會共同聲明將載明 釣魚台被攻擊美將協防

日本產經新聞1日獨家報導，美日兩國政府針對本月華府「拜岸會」後共同聲明，將明確記載「美日安保條約第5條適用釣魚台列嶼（尖閣諸島）」，已進入協商的最終階段。

該報導說，此舉旨在就美國協防日本的承諾並未動搖予以「再保證」，也讓日方又一次確認美方給予的這項承諾，並藉此箝制企圖在印太地區擴大「軍事霸權」的中國大陸。

去年美日領袖會談時，就確認釣魚台列嶼適用第5條的方向。

該條約第5條規定，在日本治理的區域及範圍，若美日這兩個締約國任一方受到武力攻擊，對本國和平安全造成威脅，將依本國憲法規定和程序，採取行動因應此一共同危險。亦即明定美國的對日防衛義務。

該報導稱，由於在釣魚台列嶼周邊的中國海警船正頻頻駛入該列嶼領海，因此這次拜岸會將適用第5條載明在會後共同聲明，旨在對外做出必要時美國將以包括核武在內的美軍武力，協防日本的立場。

美國總統拜登與日本首相岸田文雄在此次美日高峰會，將展現反對用武力及脅迫等行徑片面改變現狀的態度，以凸顯美日對中國在東海和南海加大脅迫行為力道的憂慮。