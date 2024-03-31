中菲南海爭端 菲總統下令改組海委會強化軍方角色

菲律賓3月31日公布一項預定4月1日由菲國總統馬可仕簽署的命令，據該命令，他已下令加強海上安全協調，因應菲國領土完整及和平受到的一連串嚴重挑戰。

隨著中菲南海爭端升溫，兩國發生多起海上對峙並交相指責，馬可仕下達這項命令，但其內容並未點名中國大陸。

馬可仕在該命令指稱，「雖致力促進我國海域穩定安全，但菲律賓仍持續遭遇一連串威脅領土完整的嚴峻挑戰，危及菲國人民的和平生存」。

該命令擴編和重組菲國政府海事委員會，新增國安顧問、法律政策專員、國家情報協調機構首長與南海工作小組。

路透3月31日報導，藉由載明「菲律賓武裝部隊」是支援該委員會的機構，而非只提菲律賓海軍，此一命令似乎擴大菲國軍方在其中的作用。

該委員會這次更名為「國家海事委員會」後，將作為規畫和制定策略的核心組織，以確保菲國海上安全及海事意識的統一協調與有效架構。

馬可仕新增四個該委員會的後援機構，從九個增至十三個，包括前總統杜特蒂任內成立的菲國太空總署，以及菲律賓大學的海洋事務與海洋法研究所。

馬可仕3月28日表明，菲國不尋求和任何國家衝突，尤其是宣稱是菲國友邦的國家，「但我們也不會因遭到恫嚇就保持沉默、屈服或卑躬屈膝」。他並點名中國說，菲國將採取一套符合比例原則而且謹慎合理的對策，因應中國海警局與其海上民兵違法、脅迫又具侵略性的危險攻擊。

菲國國防部也在3月29日聲明，批評中國在南海只會提高姿態恐嚇。