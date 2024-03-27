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日本小林製藥紅麴食品風波加劇 增至2死、70多人住院

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
小林製藥紅麴保健食品已造成2死。 圖擷自小林製藥官方X
小林製藥紅麴保健食品已造成2死。 圖擷自小林製藥官方X

日本紅麴保健食品致死風波愈演愈烈，共同社、富士電視台今（27日）晨報導，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑似已造成兩名消費者死亡。小林製藥昨公布死者為1人，現新增1人。

小林製藥生產有紅麴成分的健康食品，陸續造成民眾發生腎臟疾病。該公司昨公布，1名消費者連續服用3年的保健食品後，因腎病過世。但媒體與厚勞省確認後，得知死亡已達2人。

至於確認已經住院或接到通報住院的消費者現增加到70多人，小林製藥呼籲民眾暫停使用相關產品。全日本正在主動回收下架以紅麴為原料的商品。

小林製藥在今年1月15日接獲醫師通報，但小林製藥至3月22日才宣布要自主下架回收產品，花了兩個多月挨批。對此，小林製藥表示，一開始他們不知道健康食品可能是造成消費者生病的原因，花了一點時間調查。

小林製藥在官方網站宣布自主下架回收問題產品。圖／取自小林製藥官方網站
小林製藥在官方網站宣布自主下架回收問題產品。圖／取自小林製藥官方網站

保健食品 小林製藥 紅麴

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