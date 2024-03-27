日本小林製藥紅麴食品風波加劇 增至2死、70多人住院

日本紅麴保健食品致死風波愈演愈烈，共同社、富士電視台今（27日）晨報導，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑似已造成兩名消費者死亡。小林製藥昨公布死者為1人，現新增1人。

小林製藥生產有紅麴成分的健康食品，陸續造成民眾發生腎臟疾病。該公司昨公布，1名消費者連續服用3年的保健食品後，因腎病過世。但媒體與厚勞省確認後，得知死亡已達2人。

至於確認已經住院或接到通報住院的消費者現增加到70多人，小林製藥呼籲民眾暫停使用相關產品。全日本正在主動回收下架以紅麴為原料的商品。