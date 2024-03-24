富有印度僑民發威 在各國置產、購物

富有印度人在海外定居，創造出千億美金的龐大金流！隨著印度人口增加，愈來愈多高技術的人才移居到美國、德國等地。專家指出，在地緣政治與自由市場的影響下，各國的簽證制度預計會愈來愈歡迎印度僑民，以創造數千億美金的商機。

台灣也推就業金卡

《BBC》報導，德國已放寬對高技術人員的簽證規定，愈來愈多受過良好教育的國際人才湧入該國，印度僑民擅長講英文，且在科技、工程或數學領域有所建樹更是其中的大宗，也是移民當中收入最高的族群。

《歐洲新聞》報導，不僅德國，法國也正拋出橄欖枝招攬高技術人才，更祭出「人才護照」的政策，吸引包括具碩士學位的科研人員、藝術家、或體育界富有盛名的運動員等人才在法國生活，可以申請最多四年的居留許可。

台灣於107年也推出「就業金卡」，吸引外國專業人才，今年一月共有9205人次申辦該金卡。國發會指出，以「鎖定關鍵人才，主動出擊延攬」、「提供從工作到生活全方位 一條龍服務」及「一站式網站資訊揭露」等三大策略推動就業金卡制度。

涉足投資與房地產

根據聯合國資料顯示，有超過1800萬名印度人居住於海外，足跡橫跨北美、歐洲、中東與亞洲等地區。英國蘭開特大學教授巴拉蘇布拉馬尼亞姆表示，「無論是對全球經濟或是就他們的購買力來說，印度移民的影響力都相當巨大」。

德國比勒菲爾德大學社會學講師達塔也指出，印度人正在各地購買房地產，更涉足股市、基金與比特幣交易，將這些資本匯回印度本土，2023年印度從海外僑民流入的資金高達1250億美金，規模不容小覷。

分析師認為，在數位化、全球化的趨勢下，如果簽證持續放寬，印度僑民會愈來愈多，甚至還會影響到印度未來的經濟政策。

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