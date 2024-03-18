歐盟援助埃及80億 為控管非法移民

「普丁毫無懸念再次連任俄羅斯總統。」俄羅斯總統普丁在3月17日以88%創紀錄的得票，毫無懸念地連任第5任期，一把抓的國家大權再次穩固——普丁是蘇聯領導人史達林之後，在俄羅斯執政時間最長的統治者，自2000年首次擔任總統以來，雖因任期限制而有4年改任總理，但實際上一直都是俄羅斯最高掌權者。本次選舉投票率超過7成，普丁宣稱這顯示他擁有壓倒性的公眾支持，而下個6年任期的主要挑戰是「實現烏克蘭特殊軍事行動目標，以及加強國防能力」。在這場選舉中，普丁的政治對手早已被監禁，其餘3名候選人只是象徵性的存在，因而其他國家，包括烏克蘭、美國、德國、英國等，均評價俄羅斯大選「既不自由也不公平」。

2024-03-18 14:31