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歐盟援助埃及80億 為控管非法移民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

歐盟不願收容移民，只給北非國家錢，希望減少移民進入！歐盟近日宣布將援助埃及80億美元，包括促進投資、增加海巡隊等措施，盼讓埃及協助防堵移民進入。歐盟也曾與突尼西亞、茅利塔尼亞等國簽訂類似協議，但上述國家人權狀況都不太好，因此歐盟的行為引發人權團體批評。

右翼對移民反彈

根據《半島電視台》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩18日宣布，將以3年80億美元的預算援助埃及，包括50億貸款、18億增加在地投資、6億無償援助與2億處理移民。埃及總統塞西也表示，希望與歐盟擴大合作，使雙方互利互惠。

由於埃及的經濟近日陷入動盪與不確定性，更多移民從埃及遷往歐洲，歐盟希望透過改善當地經濟，及請埃及協助控管移民，以減少進入歐盟的移民數量。尤其近年來歐洲的極右翼政黨挾帶反移民、反穆斯林與反歐盟的意識形態崛起，在荷蘭、奧地利、法國、德國與葡萄牙都獲得不少支持。

憂埃及人權不佳

近月來，許多移民都從地中海前往歐洲，希臘許多地中海島嶼都出現大量來自埃及、孟加拉與巴基斯坦的移民，歐洲國家擔心除了利比亞與土耳其以外，又出現新的人口販運走私路線。歐盟也曾透過援助突尼西亞與茅利塔尼亞等國，換取他們協助攔阻移民進入歐洲。

但人權團體批評，這些國家的人權狀況並不好，尤其是埃及。《人權觀察組織》指出，歐盟與埃及的協定恐促進專制主義，與歐盟的基本價值相悖，且埃及政府曾任意逮捕移民，國內人權狀況不佳，且國際貨幣基金組織（IMF）與阿聯已經有給埃及援助，歐盟這樣做實無必要。

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