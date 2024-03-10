天子腳下傳巨響 英男凌晨開車衝撞白金漢宮大門被捕

英國太陽報報導，一名男子當地時間9日凌晨2時30分開車衝撞白金漢宮大門，並遭武裝警察圍捕。一名匿名目擊者也說，當時現場傳出巨響。警方表示，目前尚未傳出傷亡。而白金漢宮大門至10日仍封閉。

戲劇性的影片片段顯示，武裝警察將跪在地上的駕駛團團圍住，大喊：「將手放在頭上！」

英國倫敦警察廳表示，這名男子涉嫌刑事毀損罪被捕。不願透露姓名的目擊者說：「我聽見一聲巨響，看見汽車撞進白金漢宮。警察很快就抵達現場—他們將男子拉出來並逮捕他。」

警方發言人則說：「3月9日凌晨2時30分左右，一輛車撞了白金漢宮的大門。武裝員警現場以涉嫌刑事毀損罪逮捕一名男子，並將其送醫。沒有任何傷亡通報，警方正在進行調查確認狀況。」