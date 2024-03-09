古巴與南韓建交 與朝鮮友誼小船說翻就翻？

南韓與古巴建立了外交關系。長期以來，古巴一直被視為朝鮮不可動搖的盟友。

2月中旬，首爾宣布將在古巴首都哈瓦那設立外交使團，以幫助南韓公司在加勒比海地區獲得新的市場，為推廣南韓文化提供新的渠道，並讓古巴從新的發展和其他援助中受益。

南韓政府沒有提及此舉是否會影響古巴與朝鮮傳統上的密切關系。

然而分析人士認為，首爾的部分動機是希望削弱平壤的盟友聯系。他們指出，這與朝鮮過去試圖采取的策略如出一轍。

平壤尚未就此公開表態

朝鮮政府沒有對此發表正式評論，其官方媒體也沒有報道首爾與哈瓦那的新關系，但美國新聞網站NK News援引朝鮮消息人士的話說，古巴被稱為“叛變者”。

朝鮮報紙已停止報道有關古巴的新聞，這進一步表明了平壤的不滿。在此之前，古巴是朝鮮媒體報道次數最多的國家之一，僅次於中國和俄羅斯。

值得注意的是，古巴駐平壤大使的名字沒有出現在2月底朝鮮領導人金正恩生日慶祝活動的媒體報道中。

過去幾年，古巴經常被朝鮮媒體稱贊為朝鮮的朋友和盟友。

例如，1988年漢城夏季奧運會上，盡管平壤的其他共產主義盟國選派運動員前往，但哈瓦那宣布其運動員不會參賽，這讓朝鮮非常高興。

這兩個專制國家在數十年來一直保持著聯系，無視國際制裁。2013年，巴拿馬官員在一艘朝鮮貨輪上發現了埋在糖袋下的導彈組件和兩架過時的米格-21戰鬥機的零件，據說古巴將這兩架戰鬥機送往朝鮮維修。

南韓人認為古巴“有趣而神秘”

與南韓的貿易、游客和發展援助給這個島國帶來的意外收獲相比，古巴與朝鮮的傳統友誼也許就顯得微不足道了。

首爾朝鮮研究大學教授金成京（Kim Seong-kyung）說：“古巴是南韓少有的幾個沒有外交關系的國家之一。南韓人普遍認為，擁有盡可能多的國際聯系非常重要。”

他告訴德國之聲：“南韓公眾也認為古巴是一個有趣而神秘的國家，這很可能會帶來旅游業的增長。”

前外交官及監控朝鮮的南韓情報部門負責人拉鐘義（Rah Jong-yil）說：“是的，這對朝鮮來說是個很大的沖擊，他們能對平壤保密也令人驚訝。”

“古巴一直是朝鮮非常忠實的合作伙伴，但情況已經發生了變化。”他說，“南韓近年來一直在加強旅游和商業交流，兩國政府之間也有了更多聯系，所以這對兩國來說都是自然而然的事情。”

平壤正在關閉在一些國家的大使館

哈瓦那和首爾之間的外交解凍之際，朝鮮正在關閉其在世界各地的一些大使館，特別是西班牙、香港、安哥拉和烏干達的大使館。

有人認為這是由於平壤難以支付外交前哨的運營成本，但也有分析人士認為朝鮮領導層正在降低其外交官在國外叛逃的風險。

與此同時，有報道稱波蘭、瑞典和其他幾個歐洲國家正在開始檢查其在平壤的外交設施，這些設施自新冠疫情初期就已關閉。

首爾與哈瓦那關系解凍“不可避免”

首爾朝鮮研究大學教授金成京說：“朝鮮會對南韓與古巴建交感到震驚。”

拉鐘義也認為這一變化是朝鮮的外交挫折。但他認為，鑑於朝韓兩國在富裕程度和發展方面的差異，古巴遲早會尋求與首爾建立關系，這是“不可避免的”。

“幾十年來，朝鮮在南韓面前一直處於劣勢，因此很難說兩國之間再有什麼外交‘競爭’。”他說，“這就像一個重量級拳擊手對陣一個輕量級拳擊手，結果顯而易見。”

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