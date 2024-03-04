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韓醫生罷工 短期難平息

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓醫師為政府提高醫學院學生名額而槓上政府的緊張，即將進入第三周，上萬名醫生3日臉戴口罩、手持標語，走上首爾街抗議醫學院擴招計畫，顯示這起引發南韓醫療危機的抗爭行動，短期仍難平息。

南韓1.3萬名實習醫生中，約有七成在過去兩周罷工抗議擴招。當局強調，醫學院名額大約30年未曾提高，而該國人口急速老化，如今是已開發世界中，醫生短缺最嚴重的國家之一。

南韓最大醫療遊說團體韓國醫學會（KMA）表示，3日抗議活動約有3萬人參與，並且誓言在尹錫悅政府讓步前，拒絕談判。

總統尹錫悅對醫學院擴招一事的立場堅定，擬將名額從當前的3,058人，額外增加2,000人。當局表示，願意討論醫生擔憂之事，如實習醫生的低薪長工時、改革醫療疏失訴訟的法律體制，並且表示，罷工導致人力不足，民眾被拒於急診室門外，約有半數手術遭取消。

南韓蓋洛普1日公布的每周民調顯示，尹錫悅支持率攀抵39%，為去年7月以來新高，顯示大眾的廣泛支持。他所屬的國民力量黨試圖在4月大選，從共同民主黨手中奪回國會主控權。

南韓 尹錫悅 醫學院

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