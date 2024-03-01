中國駐印尼大使接觸雅加達金門會館 學者：蒐集輿情

中國快艇翻覆事件延燒，中國駐印尼大使陸慷日前拜訪雅加達金門會館，學者表示，中國近年積極拉攏海外僑社，這次可能是蒐集輿情。駐印尼代表處強調，台灣與金門會館關係密切，該組織1月才剛拜會駐印尼代表陳忠。

中國快艇翻覆事件持續延燒，兩岸多次協商之際，中國駐印尼大使陸慷2月25日拜會雅加達金門會館，出席2024年春節活動，時機敏感。據中國駐印尼大使館網站的新聞稿指出，陸慷夫婦在金門會館參觀活動場所，並為金門籍長者和幼童派發新春紅包。

陸慷表示，「金門鄉親是中國駐印尼大使館的服務對象」，並說明中國政府維護一個中國原則的堅定立場。

學者指出，中國長年企圖拉攏海外僑社以「拉幫結派」，是除了戰狼外交外，經營友中網路的大方向之一，且藉由參加節慶活動是中國大使館的手法，目的是降低僑社對台灣僑務資源的依賴。

政治大學東亞研究所教授楊昊向中央社分析，中國駐印尼大使可能是利用春節活動的名義拜訪金門僑社，並藉由閉門會議探詢金門情勢，蒐集輿情。他解釋，兩岸停止往來後，他們（中國）比較難掌握台灣的消息，因此要研判或下決定較不容易，所以可能透過僑社去了解台灣在地輿情。

楊昊認為，中國駐印尼大使在這個時間拜訪金門僑社，可能是「透國僑界、僑領了解金門鄉親的看法，以利他們做下一步的研判」，若金門民眾的看法與台灣政府的立場不一致，就會「見縫插針」，因此，「這是有目的性的蒐集輿情」。

另外，「美都新聞網」（Medcom）的報導指出，陸慷拜訪雅加達金門會館時表示，「統一」兩字早已經深深和金門聯繫在一起，「金門的鄉親們，始終堅定地支持一個中國，堅定地反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」。

不過，有關「反對台獨和反對外勢力」的內容，並未出現在中國駐印尼大使館的新聞稿內。

對此，楊昊認為，這明顯是在「找尋戰友」或是進行「統一陣線」的工作，他說，中國大使館積極拉攏海外僑社，目的是「降低（僑社）對台灣僑務資源的依賴，並讓他們理解中國使館在海外的存在是強大的」。

政治大學東南亞研究中心（CSEAS）印尼籍研究員古逸衡（Patrick Kurniawan）補充說，中國在印尼的統戰行動已發揮影響力，他們藉由與印尼菁英階層和商人的人脈網絡，影響這些人的決策。

因此，古逸衡對陸慷拜訪雅加達金門僑社並不訝異，至於是否與中國快艇在金門翻覆事件有關，他則無法給肯定答案。

據了解，陸慷並非首次拜訪雅加達金門會館，該會館過去也曾邀請中國大使館人員參加活動。中央社多次聯繫雅加達金門會館，但金門會館婉拒受訪，且對陸慷拜訪該組織一事也不願多談，相當低調。

研究印尼政治及華裔文化的政治學者廖建裕向中央社表示，印尼僑社組織的人員幾乎都已歸化為印尼籍，因此對印尼已有國家認同。他補充：「印尼僑領長年居住在海外，不是中國籍也非台灣籍，因此中國和台灣把印尼華人當為華僑是不對的。」

他認為，印尼僑社與中國關係在政治上會比與台灣更為密切，「因為印尼一直與中國有邦交，跟台灣則沒有邦交」不過，若僑領是商人的話，與台灣或中國保持關係，肯定存在經濟利益。

駐印尼代表處向中央社表示，雅加達金門會館與台灣關係密切，總主席呂世典是淡江大學的校友，1月16日才率團拜會駐印尼代表陳忠。

代表處指出，陸慷這次拜訪雅加達金門會館是「中國刻意加強統戰攻勢，事先就一直打聽（金門會館）有何活動，一聽到有春節活動就不請自來，而金門會館則是基於招待賓客才以禮相待」。

代表處強調，「台灣與雅加達金門會館關係不變，友誼一向密切」。

據悉，雅加達金門會館總主席呂世典日前拜會位於泗水市（Surabaya）等地的金門同鄉會，接著也會繼續到印尼其他金門會館以加強交流互動，並籌組訪問團回金門拜會。