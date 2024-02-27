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越南將允自由籌組工會 恐令外企憂心

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
越南預料會在今年批准聯合國公約，允許自由籌組工會，此舉意在降低貿易紛爭的風險，但可能會讓一些外國企業感到不安。路透
越南預料會在今年批准聯合國公約，允許自由籌組工會，此舉意在降低貿易紛爭的風險，但可能會讓一些外國企業感到不安。路透

聯合國官員和外交官表示，越南預料會在今年批准聯合國公約，允許自由籌組工會。此舉意在降低貿易紛爭的風險，但可能會讓一些外國企業感到不安。

路透報導，依據越南與歐盟簽訂的雙邊貿易協定，及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）規定，該國需符合聯合國的勞工權利標準，以避免社會傾銷（social dumping）的爭議。社會傾銷是指一國在勞動成本方面與其他國家展開不公平競爭。

越南是東南亞製造重鎮，三星電子、英特爾、鴻海、Canon等均於當地設廠。

聯合國旗下的國際勞工組織 （ILO） 越南主管克莉史汀森向路透表示：「有信心越南致力於盡快批准第87號公約」。1948年通過的第87號公約，為「結社自由及組織權之保障」，是全球保護勞工權利的基本規定之一。外交人士也說，越南勞動部去年底表示，估計會在今年10月批准此一公約。

越南皇家墨爾本理工大學的供應鏈專家阮洪（音譯）說，倘若批准讓工會取得更多實權，部分企業可能會不開心。他警告，可能會影響三星電子等外國投資。

路透看到的資料顯示，三星的前越南副主管Bang Hyun Woo在2016年演說指出，自由結社將使工會無序激增，並使勞資關係惡化。但該文件也表示，Bang說法不代表三星觀點。

然而，Dezan Shira & Associates投資顧問公司主管Vivie Wei表示，強化工會權利或加薪，未對外國投資人的興趣造成重大衝擊。越南近來調漲薪資後，仍持續吸引投資。

主管 聯合國 越南

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