駭客勒索官方為患 專家提醒要備份

國際駭客組織勒索各國公家機關或企業，更掌握許多個資。專家指出，目前大型駭客組織已經開始將一般的網路攻擊外包第三方，也開始使用人工智慧進行網路攻擊，政府部門或企業應建立經常性備份，並同時使用多款網路安全工具。

駭客癱瘓政府系統

《BBC》報導，近年來，大型網路攻擊事件不斷，如大英圖書館因為拒絕支付駭客的勒索，導致近600GB的個人資訊在「暗網」流通；近期馬拉威移民局遭到網路攻擊，使得該國政府不得不停止發放護照。

《BBC》報導，馬拉威總統查克維拉對此表示，目前駭客正向政府索要贖金，已經成為該國「嚴重的國家網路安全漏洞」，但政府絕不會屈服於他們的要求，並致力於解決問題。

人工智慧加劇風險

《世界經濟論壇》指出，未來世界面臨「假消息」、「人工智慧濫用」與「科技力量過度集中於少數公司」等三大風險。其中，隨著愈來愈多犯罪集團學會使用人工智慧，包括駭客攻擊、網路勒索的威脅也不斷加劇。

數據指出，從2020年到2022年，美國企業與組織遭到勒索攻擊後，平均修復時間高達24天，企業組織從網路攻擊恢復正常的時間受到不少因素影響，包括受到攻擊的系統種類、資料備份的數量與質量、企業IT人員的專業程度等。

備份提高防禦力

「Mandiant」網路犯罪分析主管古迪指出，許多企業組織的資訊是經過加密，一旦歷經網路攻擊，就會使得資訊難以修復，所以經常「備份」是增加防禦能力的方式之一。

她進一步指出，過度仰賴單一的防毒軟體，也會提高企業遭到網路攻擊的風險，因為目前犯罪團體已經有一個完整的地下市場，可以針對各式各樣的防毒軟體進行測試，並找到能夠突破防護的惡意軟體。

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