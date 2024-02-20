塔利班仍被國際孤立 聯合國盼改革女權

塔利班持續因壓迫女性、推翻阿富汗政府被國際抵制，即使近日表態願改正以增加國際參與，仍遭聯合國拒絕！聯合國秘書長古特雷斯19日表示，塔利班雖想參加聯合國會議，但因提出改善條件仍無法被接受，因此仍拒絕其代表出席。目前國際沒有國家承認與援助塔利班，讓塔利班不僅被孤立，國內人道狀況也每況愈下。

塔利班不願真心改革

根據《半島電視台》報導，古特雷斯19日表示，塔利班近日想要參加聯合國在卡達舉行的特使會議，但提出的改革條件仍無助保障該國女性權益，仍是各界無法接受的條件，因此宣布拒絕讓塔利班與會。

塔利班2021年攻佔阿富汗首都喀布爾，將美國扶持的政府推翻下台，但目前尚未有國家正式承認塔利班，僅有中國派遣大使。西方國家與聯合國不滿塔利班限制女性受教權、工作權的作法，因此過去給阿富汗的人道援助也通通取消，讓塔利班陷入國際孤立的困境，僅在卡達默許下，於杜哈設立一個辦事處。

不願賦權女性

西方國家批評，塔利班掌權後要求女性需要戴頭巾才能出門，不讓女性上高中與大學，並禁止在公園、體育館與公共澡堂出現。古特雷斯強調，塔利班要放棄對女性諸多不合理的限制，才有機會取消國際對其經濟制裁、恢復運輸人道物資。此外，塔利班也不允許聯合國派遣特使監督改革進度。

《美國之音》提到，塔利班上任後，還大力掃蕩國內鴉片種植，清除國內99%鴉片田。雖然掃毒立意良善，但也變相讓阿富汗本就收入不多的民眾失去維生來源，使阿富汗人道困境更加惡化。美國政府擔心阿富汗反而會有更多人挺而走險，走私境外毒品，無助降低毒品交易。

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