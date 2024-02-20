去年8月才投誠烏克蘭！俄羅斯飛官在西班牙遭槍殺 全身12彈孔

俄羅斯和西班牙媒體19日報導，一名去年駕駛直升機叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員，上周被發現死於西班牙的一個地下停車場，屍體上布滿彈孔。

西班牙艾菲通訊社報導，去年8月駕駛MI-8直升機降落在烏克蘭的俄羅斯飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov），投誠後改持烏克蘭護照並隱姓埋名，遷居西班牙南部瓦倫西亞的比利亞霍約薩（Villajoyosa），並一直用假名過生活。本月13日，他被人發現陳屍於比利亞霍約薩公寓地下停車場的坡道上，身中12槍。

烏克蘭真理報引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）消息人士報導，庫茲米諾夫的前女友發現他的屍體，「據我們所知，他邀請前女友去他家，結果她發現他被槍殺」。

烏克蘭國防部情報總局發言人也證實庫茲米諾夫在西班牙身亡，但拒絕透露死因。西班牙警方也未對此發表評論。

西班牙資訊報稱，調查人員正在追捕兩名嫌犯，他們駕駛一輛汽車逃逸，後來在附近的城鎮發現這輛車被燒毀。

一名親俄羅斯國防部的俄國評論員聲稱，有關庫茲米諾夫遭殺害的報導是烏克蘭情報部門捏造的，目的是偽造他身亡，只是「想讓叛徒有個全新的傳記和新名字」。

庫茲米諾夫去年8月23日一場執行運輸任務，駕駛一架MI-8直升機，原定從俄國庫斯克（Kursk）空軍基地運送蘇愷-27（SU-27）和蘇愷-30（Su-30）戰機零件到另一個基地，但庫茲米諾夫直飛到烏克蘭。與他同行的兩名飛官發現直升機降落在烏克蘭領土後試圖逃跑，皆遭到擊殺。