時隔1年再挑戰！日本成功發射新型H3火箭2號機 抵達目標軌道

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）17日發射新一代主力火箭H3二號機，火箭已進入目標軌道，是繼一號機因引擎點燃問題發射失敗後，日本睽違近一年再度挑戰發射H3火箭。

日媒報導，日本時間17日上午9時22分，H3火箭二號機從位於日本鹿兒島縣南種子町的種子島宇宙中心發射升空。5分鐘後，第二級火箭的引擎成功點火，進入正常工作狀態，並已飛行至抵達目標軌道。

該火箭原計劃15日發射，但當時因天氣原因推遲。H3火箭的一號機於去年3月發射，但升空後第二級引擎未能點火，以失敗告終。二號機對點火裝置等進行改良。JAXA稍晚將舉行記者會，對外說明這項任務的結果。

【中央社 東京17日綜合外電報導】

JAXA與主要承包商三菱重工業公司（MitsubishiHeavy Industries）計劃以H3取代有20年歷史的H-IIA火箭，希望H3較低的成本與較大的酬載量能協助他們贏得全球客戶的發射訂單。

路透社報導，H3火箭將飛行約2個小時，並釋放兩枚微衛星，以及一個模擬衛星酬載的虛擬質量體（dummy mass）。

日本政府計劃在2030年前以H3火箭發射約20枚衛星與探測器。

一名JAXA官員告訴法新社，這枚H3火箭已「進入軌道」。

繼日本的小型無人月球探測器SLIM歷史性「精準」登月後，下一代主力火箭成功發射，將為日本的太空資歷增色。

JAXA今天稍晚將舉行記者會，對外說明這項任務的結果