馬斯克相信普亭「絕對不會」輸掉俄烏戰 反對援助烏以台法案
彭博資訊報導，科技鉅子馬斯克12日出席自家社群X的線上直播，附和共和黨參議員強生（Ron Johnson）論點，直言俄羅斯總統普亭「絕對不可能」輸掉俄烏戰爭，同時表達反對美國政府援助台灣、烏克蘭和以色列的包裹法案。
日前，馬斯克和共和黨籍參議員強生、范斯（J.D. Vance ）、李麥克（Mike Lee）、前共和黨總統提名候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及Craft Ventures共同創辦人賽克斯（David Sacks）在社群媒體X的空間直播（Spaces）進行對談。
期間強生說預測烏克蘭會戰勝俄羅斯的人「都住在奇幻世界」，直言普亭不會輸掉俄烏戰爭，對此馬斯克也信誓旦旦附和「絕對不可能」。
談到拜登政府援助烏以台的950億美元包裹法案，馬斯克也表示持反對意見，「這筆資金幫不了烏克蘭，延長戰爭對烏克蘭沒有好處」。
除此之外，馬斯克還說外界不時指控自己幫普亭說話「很荒謬」，並且主張提供烏克蘭星鏈（Starlink）服務還有旗下的航太公司SpaceX「大概只對俄國帶來破壞」。
馬斯克說自己在乎的是停止俄烏戰爭帶來的傷亡，並且質疑希望普亭倒台的人，「希望改變俄國政權的人，他們應該想想誰能拉下普亭，還有這個人有可能是反戰主義者嗎？大概不會」，「可能只會比普亭還難搞」。
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