快訊

小年夜和普亭通話！習近平喊「一起經歷許多風浪」 強調捍衛各自國家主權

甩窮神！除夕10大禁忌千萬別犯 迎財運這些食物必吃

民調僅次普亭！遭禁止參加大選 俄反戰參選人：將向最高法院提出質疑

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅選舉委員會拒絕讓反戰參選人納傑丁參加下月的總統大選。法新社
俄羅選舉委員會拒絕讓反戰參選人納傑丁參加下月的總統大選。法新社

英國BBC報導，俄羅選舉委員會拒絕讓反戰參選人納傑丁（Boris Nadezhdin）參加下月的總統大選。納傑丁表示，將向俄國最高法院提出質疑。

BBC指出，60歲的納傑丁對於俄國總統普亭對烏克蘭發動全面戰爭，持相對批評的態度，而俄國很少會容忍不同的意見存在。

選務當局聲稱，納傑丁提交的候選人申請中有超過15%的簽名存在缺陷。俄國中央選舉委員會表示，納傑丁提交的10萬5000個簽名中，有超過9000個簽名無效，他們也列舉多種違規行為。選委會成員舒托夫（Andrei Shutov）表示，如此一來，納傑丁提交文件僅剩9萬5587個簽名，少於登記成為總統候選人所需的10萬個簽名。

納傑丁表示，他曾試圖對此提出質疑，但遭選舉委員會拒絕。他抱怨：「會有上千萬人將投票給我。根據所有民調，我的支持度僅次普亭。」

納傑丁在社交媒體說，會向俄國最高法院對該決定提出質疑。

相關當局10日將決定有哪些人能參加總統大選。俄國總統大選定於下月15至17日舉行。

大選 普亭

延伸閱讀

習普小年夜通話 俄支持中對台政策

習近平與俄總統通話 稱一起經受了諸多風浪考驗

土耳其證實普亭將到訪 俄烏開戰後首訪NATO成員

因承諾結束俄烏戰爭成名…納德茲丁通過連署爭取參選 成普亭潛在挑戰者

相關新聞

東京電力公司針對核汙水外洩道歉 福島縣要求查明原因並預防

東京電力公司營運的福島第一核電站在7日上午發現，含有放射性物質的水從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口外洩。日本共同社報導，福島第...

首談妻子收名牌包爭議 尹錫悅未致歉僅稱「遺憾」：恐是政治陰謀

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅在KBS電視台第一頻道7日晚間播出的獨家訪談「特別訪談：走進總統府」，首次針對夫人金建希收受名...

印尼總統大選／佐科威繼任者不改親中路線？ 在台印尼人投票多一份考量

全球人口第四多、也是第三大民主國印尼，2月14日將舉行「五合一」選舉，超過2億選民將選出正副總統及各層級議員...

民調僅次普亭！遭禁止參加大選 俄反戰參選人：將向最高法院提出質疑

英國BBC報導，俄羅選舉委員會拒絕讓反戰參選人納傑丁（Boris Nadezhdin）參加下月的總統大選。納傑丁表示，將...

恐怖攻擊蒙陰霾...巴基斯坦今舉行大選 前總理夏立夫挑戰4度掌權

巴基斯坦今天在恐怖攻擊及網路斷網等陰影下舉行全國大選。在主要政治對手入獄且不得參選的情況下，前總理夏立夫（Nawaz S...

今年創史上最熱1月紀錄 過去12個月升溫「首破攝氏1.5度」

歐洲新聞台網站（Euronews）報導，哥白尼氣候變化服務（C3S）證實，今年1月是史上最熱的1月。此外，C3S報告也指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。