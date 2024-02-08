民調僅次普亭！遭禁止參加大選 俄反戰參選人：將向最高法院提出質疑
英國BBC報導，俄羅選舉委員會拒絕讓反戰參選人納傑丁（Boris Nadezhdin）參加下月的總統大選。納傑丁表示，將向俄國最高法院提出質疑。
BBC指出，60歲的納傑丁對於俄國總統普亭對烏克蘭發動全面戰爭，持相對批評的態度，而俄國很少會容忍不同的意見存在。
選務當局聲稱，納傑丁提交的候選人申請中有超過15%的簽名存在缺陷。俄國中央選舉委員會表示，納傑丁提交的10萬5000個簽名中，有超過9000個簽名無效，他們也列舉多種違規行為。選委會成員舒托夫（Andrei Shutov）表示，如此一來，納傑丁提交文件僅剩9萬5587個簽名，少於登記成為總統候選人所需的10萬個簽名。
納傑丁表示，他曾試圖對此提出質疑，但遭選舉委員會拒絕。他抱怨：「會有上千萬人將投票給我。根據所有民調，我的支持度僅次普亭。」
納傑丁在社交媒體說，會向俄國最高法院對該決定提出質疑。
相關當局10日將決定有哪些人能參加總統大選。俄國總統大選定於下月15至17日舉行。
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