快訊

人人都需要補充維他命D？專家：這種信念有一個非常貪婪的內幕

影／曾挺Toyz提「下個被打可能是我」 陳沂遭揮拳狠踹施暴畫面曝！

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英媒：英王罹癌及早發現 本人「十分樂觀」傳哈利父子可望重修舊好

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白金漢宮5日晚間突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」。美聯社
白金漢宮5日晚間突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」。美聯社

英國每日郵報報導，白金漢宮5日晚間突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預後狀況理想，他本人對於病情「十分樂觀」，堅持照常處理國務，僅延後出席公眾活動。

75歲查理三世上個月因攝護腺肥大接受手術並住院三天，之後被診斷出罹患癌症，接下來將照常處理國事和官方文書，並依循醫生建議延後公開行程。

「國王對於醫療團隊的迅速干預表達感謝，對於自身治療抱持相當樂觀的態度，期待盡快全面復職」，「陛下選擇透露診斷結果是為了杜絕外界揣測，希望有助於大眾理解世上所有受癌症影響的患者。」

除了並非攝護腺癌之外，白金漢宮並未提供關於癌症的更多細節。

每日電訊報指出，查理已經致電親友，而日漸疏遠的次子哈利也將獨自從加州飛回倫敦看望父王，這將是兩人睽違18個多月後首次團聚，外界揣測這可能是父子重修舊好的契機。

除了卡蜜拉王后一直陪伴在查理身旁外，先前因妻子凱特王妃動手術而請長假的威廉王子也將重返崗位，協助父王打理國事。

消息指出，英王最早是在上周得知罹癌，儘管如此仍堅持前往諾福克教堂做禮拜，當時還熱情向其他禮拜民眾揮手致意。

英國首相蘇納克也在白金漢宮發出聲明前事先被告知，並期盼英王「早日康復」。

世界各地的國家元手和政治人物也紛紛致意，包括美國總統拜登表示可能會致電查理三世表達關切，加拿大總理杜魯多和前總統川普均表達祝福早日康復。

查理三世 癌症 白金漢宮

延伸閱讀

回顧英王健康史常因運動受傷 打馬球墜馬昏迷、滑雪遇雪崩險喪命

英王「不是前列腺癌」 凱特在休養 威廉將擔更多責任

哈利王子將在數日內飛往倫敦 探望罹癌的父王查理

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底！

相關新聞

日前首相安倍母親逝世 謝長廷及台僑同表哀悼

已故日本前首相安倍晉三母親安倍洋子4日逝世，除了正副總統外，駐日代表謝長廷及台僑團體「全日本台灣連合會」昨天也表達哀悼。...

英媒：英王罹癌及早發現 本人「十分樂觀」傳哈利父子可望重修舊好

英國每日郵報報導，白金漢宮5日晚間突發聲明證實英王查理三世罹患癌症，但並未說明是哪種癌症，據說由於發現得很早，醫生判斷預...

回顧英王健康史常因運動受傷 打馬球墜馬昏迷、滑雪遇雪崩險喪命

英國衛報報導，白金漢宮於當地時間6日證實英國國王查理三世（King Charles III）罹患癌症，並且已經展開治療，...

烏克蘭裔「日本小姐」認了當小三！IG發文致歉並退還后冠

近日被爆出不倫戀的第56屆日本小姐大賽冠軍、烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜（Karolina Saluk），坦承當人小...

美軍駐敘利亞最大基地遇襲！至少6人死亡、18人受傷

英國衛報報導，伊朗支持民兵5日對美軍在敘利亞最大軍事基地發動無人機襲擊，造成至少6名美國支持的庫德族武裝戰士死亡。

英王查理三世不是罹攝護腺癌？治療中未公布病因 公眾活動延後

白金漢宮今天發布聲明表示，英國國王查理三世（King Charles III）被診斷出罹患癌症，他已經展開治療，且會延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。