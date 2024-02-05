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IP位址源自大陸！菲律賓指駭客企圖侵入總統網站 籲北京協助遏止

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
電腦程式碼和中國大陸國旗，示意圖。路透
電腦程式碼和中國大陸國旗，示意圖。路透

路透5日報導，菲律賓資訊通訊科技部發言人巴瑞索（Renato Paraiso）同日說，在中國大陸活動的駭客曾企圖侵入該部電郵系統、菲律賓全國海岸監視的網站及總統馬可仕的個人網站等，但並未得手。巴瑞索說，並不歸咎於任何國家，但呼籲北京當局協助菲律賓預防後續再遭網攻。

巴瑞索向當地媒體DWPM電台說，前述駭客活動發生在1月，而透過IP位址，已將相關網路入侵鎖定為源自中國，並說可追蹤到這些駭客有使用中國國有業者聯通（Unicom）的服務。該業者和中國駐馬尼拉大使館並未立即回應路透置評請求。

菲律賓正在進行一項5年的網路安全相關戰略，意在強化網路防禦以對抗攻擊和數位犯罪。菲律賓軍方去年也宣布，會成立一個網路司令部。此時，菲中兩國正因為南海主權爭議等問題，關係緊張高漲。

北京 大使館 網路 菲律賓 駭客

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